Après avoir tutoyé les 7900 points dans les premiers échanges, notamment dans le sillage de Téléperformance (-20%), le CAC40 a nettement ses pertes avant la décision de la BCE sur les taux.

Les valeurs financières sont notamment bien orientées et le luxe reste à la traîne.



Unibail gagne 1.3%, Crédit Agricole et Cap Gemini 1%, Engie et Société Générale 0.9% et BNP Paribas 0.8%. Du côté des baisses, Pernod Ricard et Michelin cèdent 1.6%, Kering 1.6%, Edenred et Carrefour 0.6%.

Outre la décision de la BCE sur les taux à 14h15 et la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, de la balance commerciale et de la productivité.



Graphiquement, la consolidation horizontale perdure au sein du range 7900/7977 points. L'indice devra s'extraire de cette zone d'indécision pour renouer avec une dynamique affirmée.