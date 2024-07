Après son rebond de la veille, suite au résultats du premier tour des législatives, le CAC40 repart à la baisse ce matin, les opérateurs continuant de craindre le blocage politique qui se profile en France.

L'indice parisien cède actuellement 0.63% à 7513 points et le S&P500 cède pour le moment 0.4% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Téléperformance gagne 4.4%, Total 0.7%, Unibail et Renault 0.5% et Carrefour 0.4%. Toutes les autres composantes de l'indice cède du terrain. Eurofins perd 4.2%, Michelin 4%, Stellantis 3.2%, L'Oréal 1.8% et Axa 1.4%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI progresse de 2.5% (2.6% le mois dernier). Il est en hausse de 2.9% hors alimentation et énergie, comme le mois précédent.

Christine Lagarde et Jerome Powell s'exprimeront à 15h30 et l'enquête JOLTS sera publiée à 16h.



Techniquement, la rebond amorcé la veille est déjà en danger. L'indice CAC40 pourrait rapidement revenir tester la zone de soutien des 7456 points, correspondant aux plus bas de la fin de semaine dernière.