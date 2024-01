Après un démarrage sur les chapeaux de roue et un plus haut à 7610 points, le CAC40 a très rapidement réduit ses gains dans le sillage des valeurs du luxe et d’indicateurs décevants en Chine.

Les indices PMI manufacturier et services chinois étaient ressortis à respectivement 49 et 50.4 samedi (49.4 et 50.2 précédemment) tandis que l’indice Caixin PMI manufacturier était légèrement meilleur que prévu ce matin (50.8 contre 50.7 le mois dernier).



En zone euro, l’indice Final PMI manufacturier ressort à 44.4 (44.2 précédemment) et à 46.2 au Royaume Uni (contre 46.4 le mois dernier).

Il est par ailleurs attendu à 48.4 aux Etats-Unis à 15h45 avant les dépenses de construction à 16h.



Le CAC40 grapille désormais 0.15% à 7554 points et le S&P500 cède 0.1% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Société Générale gagne 2.7%, Crédit Agricole 1.7%, Carrefour 1.6% alors que Pernod Ricard cède 2.16%, Dassault Systèmes 1.4%, Hermès 1.3%, Kering et LVMH 1%.



En données horaires, nous maintenons toujours un biais baissier mais seul l’enfoncement des 7528 points militerait pour l’amorce d’une consolidation plus marquée avec les 7480 points comme premier objectif.