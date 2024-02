Le CAC40 a inscrit un nouveau record absolu à 7702.95 points ce matin dans les premiers échanges, avant de rendre l'intégralité de ses gains en attendant la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.

La tendance est également fragilisée par la perspective d'une ouverture négative outre-Atlantique (S&P500 en baisse de 0.5%), dans le sillage de Microsoft (-1.6%), Alphabet (-5.7%) et AMD (-6.8%). Le Nasdaq100 perd 1.15% en préouverture.



Du côté des statistiques, l'enquête ADP sera publiée à 14h15 aux Etats-Unis (consensus 148K), l'indice PMI de Chicago à 15h45 et les stocks pétroliers à 16h30.



Techniquement, la tendance demeure haussière au-dessus des 7660 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La cible des 7700 points a été atteinte et il faudra désormais suivre de près la sortie des 7660/7703 points pour avoir quelques indications sur l'orientation à venir.