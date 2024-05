En l’absence de New York et de Londres pour le Memorial Day, les places européennes évoluent en timide hausse aujourd’hui, à l’image du CAC40 qui progresse de 0.2% à 8110 points.

Téléperformance grimpe de 1.4%, Edenred gagne 1.2%, Stellantis et Veolia 1.1%, Essilor 1% et Vinci 0.9% tandis que Renault perd 1%, STM 0.8% et Legrand 0.5%.



Sur le plan macroéconomique, l’indice IFO est ressorti à 89.3 en Allemagne (contre 89.4 le mois dernier). Aucun autre chiffre n’est attendu aujourd’hui.



D'un point de vue technique, pas de changement. On suivra la sortie des 8042/8130 oints pour agir.