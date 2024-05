Après avoir ouvert en territoire négatif ce matin, dans le sillage de Wall Street et des contrats Futures américains encore très mal orientés, le CAC40 profite de quelques achats à bon compte pour redresser la barre. Ce dernier progresse actuellement de 0.27% à 7956 points et le S&P500 cède encore 0.4% en préouverture.



Concernant les statistiques, le taux de chômage retombe à 6.4% en zone euro (6.5% précédemment). Les opérateurs attendent à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage, la seconde estimation du PIB américain et les stocks des grossistes avant les promesses de ventes de logements à 16h et les stocks pétroliers à 17h.

En données horaires, la tendance demeure baissière malgré quelques signes de stabilisation. La volatilité pourrait demeurer importante en attendant les données sur l’inflation en fin de semaine. Le débordement de la zone des 7992 points serait de bon augure pour l’amorce d’une reprise technique en direction des 8041/8084 points.

Dans le cas contraire, sous les 7900 points, les objectifs baissiers seraient fixés à 7855/7821 points.