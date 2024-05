Les récentes données macroéconomiques américaines sous les attentes ces dernières séances ont ravivé les espoirs d'une prochaine baisse de taux aux Etats-Unis cette année et permis au CAC40 d'inscrire un nouveau record absolu à 8259 points le 10 mai.

Malgré la résilience de l'inflation américaine, le rapport mensuel sur l'emploi américain était en effet décevant (taux de chômage à 3.9% avec seulement 175K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.2%), l'ISM (49.4) et l'indice du Michigan également sous les attentes (67.4 contre 77.2 précédemment).

Parallèlement, les résultats de sociétés pour le premier trimestre sont de bonne facture. 92% des sociétés du S&P500 ont dévoilé leurs comptes et 78% d'entre elles ont dépassé les attentes. Les bénéfices devraient ainsi ressortir en hausse de 8% au T1.

Les opérateurs devraient ainsi prêter une attention toute particulière aux données sur l'inflation américain cette semaine, afin de conforter la trajectoire de la Fed.

Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive à court et moyen terme, évoluant à quelques encablures de ses records. En données journalières, la tendance ne sera pas dégradée tant que l'indice demeure au-dessus des 7910 points en clôture. Dans cette hypothèse, l'indice parisien pourrait poursuivre sa course aux records en direction des 8400 points.