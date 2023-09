Paris (awp/afp) - La banque d'affaires Rothschild fera ses adieux à la Bourse de Paris le 11 octobre, après le succès de l'OPA de Concordia, holding de la famille Rothschild, a indiqué l'Autorité des marchés financiers (AMF) vendredi.

Le 12 septembre, l'AMF avait annoncé le succès de l'offre publique d'achat du premier actionnaire de la banque d'affaires, Concordia, qui cherchait à acquérir les titres qu'elle ne détenait pas et qui n'étaient pas non plus détenus par les autres membres du pacte d'actionnaires conclu en février, soit environ 45% des actions.

L'objectif de l'OPA était de retirer la banque d'affaires de la Bourse.

A l'issue de l'opération, la holding de la famille Rothschild détenait "directement et de concert 95,65% du capital".

Le "retrait obligatoire" de la Bourse interviendra "le 11 octobre 2023, au prix net de tout frais de 38,60 euros par action" et portera sur un maximum de 4.151.098 actions Rothschild & Co représentant au plus 5,37% du capital et 3,53% des droits de vote de la société" - soit les titres qui n'avaient pas été acquis lors de l'OPA.

Grand rival de Lazard, le groupe Rothschild & Co n'a aucun lien capitalistique avec la banque privée suisse Edmond de Rothschild, du nom du baron qui l'a fondée, aux mains d'une autre branche de la famille.

afp/rp