Les données décevantes au sujet de la croissance chinoise et les propos des banquiers centraux laissant entendre que les baisses de taux pourraient intervenir plus tard que prévu dans l'année ont pesé sur les principaux indices hier.

Malgré un sursaut en fin de journée, le CAC40 a clôturé en nette baisse de 1.07% à 7318 points.



Au niveau des valeurs, Orange a gagné 1.05%, Dassault Systèmes 0.69%, Edenred 0.24% tandis que Kering a cédé 3.51%, Eurofins 3.26%, LVMH 2.84%, Téléperformance 2.65%, STM 2.36% et Total 2.22%.



Les indices américains ont également terminé dans le rouge, dans le sillage de la remontée des rendements obligataires et des statistiques confirmant la bonne santé de l'économie américaine.

Les ventes au détail ont progressé de 0.3% et les prix à l'importation sont ressortis stable.

A la clôture, le S&P500 et le Nasdaq100 cédait 0.56% et le Dow Jones 0.25% à 37266 points.

Aujourd'hui, les opérateurs prendront connaissance des minutes de la BCE puis à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, des mises en chantier et permis de construire ainsi que de l'indice PhillyFed, avant les stocks pétroliers à 16h30.

Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre.



Graphiquement, la dynamique reste baissière sous les 7343 points. On suivra de près la sortie des 7281/7343 points pour agir.