La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.42% à 8040 points hier, après l'annonce sans surprise d'une baisse de taux de 25 points de base par la BCE.

La banque centrale européenne ne devrait pas procéder à un nouvel assouplissement monétaire en juillet, étant donné que la pression sur les prix reste forte. Elle a ainsi relevé ses prévision d'inflation à 2.5% pour 2024 et 2.2% pour 2025.



Du côté des valeurs, Edenred a bondi de 4.71%, STM a gagné 2.47%, Thalès 1.81%, LVMH 1.34% et Veolia 1.25% alors qu'Eurofins a cédé 1.55%, UNibail 0.82% et Renault 0.57%.



Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 229K contre 221K la semaine dernière et la balance commerciale à -74.6B (-68.6B précédemment).

Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, en attendant les données sur l'emploi. Le Dow Jones s'est adjugé 0.2% à 38886 points, le S&P500 s'est effrité de 0.02% à 5352 points et le Nasdaq100 a perdu 0.047%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir sans réelle tendance ce matin, avant quelques statistiques, notamment le PIB en zone euro à 11h (consensus 0.3%) et le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30.Le consensus table sur un taux de chômage inchangé à 3.9%, avec 186K créations d’emplois (175K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.2%.

Graphiquement, pas de changement, l'indice parisien reste enfermé au sein du range 7914/8072 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.