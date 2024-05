En attendant les résultats de Nvidia ce soir après la clôture américaine mais aussi les minutes de la Fed à 20h, le CAC40 subit de nouveaux dégagements aujourd’hui, pénalisé notamment par le luxe.

L’indice parisien recule actuellement de 0.6% à 8092 points et le S&P500 cède 0.1% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Dassault Systèmes s’adjuge, Safran, L’Oréal et Schneider Electric tandis que Hermès cède 3.3%, Kering 1.8%, LVMH 1.5% et Total 1.4%.



Autres statistiques au programme, les ventes de logements existants seront publiées à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, la dynamique reste baissière en données horaires sous les 8167 points. Le seuil des 8078 points devra contenir la pression vendeuse sous peine d’une poursuite du mouvement en cours en direction des 8033/8000 points.