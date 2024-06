La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.56% à 7628 points vendredi pour la séance de compensation, pénalisée par des indices PMI décevants en zone euro, la prudence restant par ailleurs renforcée à l'approche des élections anticipées françaises.



Les indices PMI manufacturier et services sont ressortis à respectivement 45.6 et 52.6 (contre 47.3 et 53.2 le mois dernier). Ils étaient également sous les attentes en France (45.3 et 48.8) mais aussi en Allemagne (46.4 et 53.5).

Outre-Atlantique, ils étaient meilleurs que prévu à 51.7 et 55.1 (contre 51.3 et 54.8 précédemment).

Du côté des valeurs, Danone a gagné 1.99%, Engie 1.44%, Kering 1.25% et Edenred 0.7% tandis que Saint Gobain a cédé 3.61%, Renault 2.99%, Téléperformance 1.95% et ArcelorMittal 1.88%.



Les indices américains ont eux aussi terminé dans le rouge, une nouvelle fois impactés par les grosses capitalisations. Le Dow Jones a grappillé 0.04% à 39150 points mais le S&P500 a perdu 0.16% à 5464 points et le Nasdaq100 0.26%.

Le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre aujourd'hui.

Graphiquement, on maintiendra un biais baisser dans une logique de prudence. L'enfoncement de la zone des 7622 points devrait ouvrir la voie aux 7565 points.