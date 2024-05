Les places européennes ont clôturé en baisse hier, en attendant les minutes de la Fed et les résultats de Nvidia ce soir après la clôture américaine. Après une brève incursion sous les 8100 points, le CAC40 a réduit ses pertes en fin de journée et clôturé en repli de 0.67% à 8141 points.

Sur le front des valeurs, Dassault Systèmes a gagné 1.66%, Sanofi 0.94%, Michelin 0.77%, Thalès 0.75% tandis que STM a cédé 2.62%, Téléperformance 2.19%, Pernod Ricard 1.96%, Accor 1.73%, Société Générale 1.44% et LVMH 1.41%.



Les indices américains ont pour leur part terminé en légère hausse, partagés entre les propos accommodants de Jerome Powell la semaine dernière et les commentaires des autres membres de la Fed plaidant pour davantage de patiente avant de baisser les taux.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.17% à 39872 points, le S&P500 a gagné 0.25% à 5321 points et le Nasdaq100 0.21%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir non loin de l'équilibre ce matin.

Outre le compte rendu de la Réserve Fédérale à 20h, les opérateurs prendront aussi connaissance des ventes de logements existants à 16h et des stocks pétroliers à 16h30.

Graphiquement, la consolidation se poursuit. Nous maintenons pour le moment un biais baissier sous les 8167 points mais seul l'enfoncement des 8098 points militerait pour une consolidation plus marquée en direction des 8078 points voire 8033/8000 points par extension.