TECHNIPFMC : la scission est prévue le 16 février

En hausse de 4,6% à 9,4 euros, TechnipFMC signe l'une des plus fortes performances du CAC 40. Les investisseurs se positionnent dans la perspective de la scission dont la date vient d'être dévoilée : le 16 février, soit deux jours après une Saint Valentin qui risque d'être glaciale entre les futurs divorcés. Le groupe sera séparé en deux entités distinctes cotées à Paris et New York.



Les actionnaires de Technip FMC recevront une action Technip Energies pour cinq actions TechnipFMC détenues. TechnipFMC conservera 49,9% du capital de Technip Energies. La société a l'intention de procéder à une vente ordonnée de sa participation dans Technip Energies dans la durée.



Ce projet, dévoilé à l'été 2019 avait été suspendu en mars dernier, en pleine pandémie. La chute des cours du pétrole et la volatilité extrême des marchés actions, rendaient l'opération impossible. Aujourd'hui, la donne a changé grâce aux vaccins et la stratégie de l'Opep et ses alliés de soutenir plus efficacement les cours de l'or noir.



L'objectif est de scinder TechnipFMC, l'entité née de la fusion, dont l'intérêt stratégique a toujours fait débat, entre Technip et l'américain FMC en 2017 en deux sociétés cotées et indépendantes : TechnipFMC, dédiée au secteur sous-marin et des services (soit les activités de FMC et un gros tiers de celles de l'ex-Technip) et Technip Energies, spécialisée dans les projets d'ingénierie de grands ensembles pétroliers ou gaziers, comme le site gazier de Yamal en Russie.



Selon le groupe franco-américain, la scission permettra à TechnipFMC et Technip Energies de se concentrer sur leurs stratégies respectives, leur donnant une plus grande agilité et de meilleures opportunités de croissance, chacune étant idéalement positionnée pour capitaliser sur les enjeux de transition énergétique.



Technip Energies vise un chiffre d'affaires compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros en 2021, contre 5,9 à 6,1 milliards en 2020. La marge d'exploitation, entre 5,5 % et 6 % cette année, pourrait être en repli par rapport à 2020. Mais le groupe table sur une amélioration de cette marge d'au moins un point de pourcentage " à moyen terme ".