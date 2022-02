Taux et inflation indisposent les marchés

Paris (awp/afp) - Les marchés actions ont fini dans le rouge en Europe vendredi, les investisseurs n'excluant plus une remontée des taux d'intérêt cette année en zone euro, tandis que l'indice Nasdaq était porté par les résultats meilleurs qu'attendu d'Amazon.

Les indices européens ont prolongé leurs pertes de la veille à Paris (-0,77%), Francfort (-1,75%), Milan (-1,79%) en digérant une possible hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne cette année. Londres a cédé 0,17% et en Suisse l'indice vedette a reculé de 0,77%.

La Bourse de New York était tiraillée entre bons résultats d'entreprises et inquiétudes sur la trajectoire de la Banque centrale américaine (Fed) après une bonne surprise sur l'emploi américain. Vers 17H30 GMT, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,97% tandis que le Dow Jones cédait 0,19% et le S&P 0,09%.

Le rapport sur le marché du travail aux Etats-Unis "s'est avéré un peu trop fort pour ne pas alimenter davantage les craintes des investisseurs concernant l'inflation et les taux d'intérêt", commente Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

Avec 467.000 créations d'emplois en janvier publiées aujourd'hui, bien au-dessus des 150.000 attendus, "la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt de 50 points de base en mars s'est accrue", ajoute-t-il.

Si la Fed "augmente trop les taux au cours de l'année, cela pourrait étouffer la croissance économique" et affecter les bénéfices des entreprises, conclut-il.

En zone euro, les investisseurs digéraient le message de la présidente de la Banque centrale européenne qui n'exclut plus une possible hausse de ses taux directeurs cette année du fait d'une inflation plus durable.

Ce changement de perspective a assommé les marchés actions mais revigoré l'euro, qui s'apprêtait à signer une hausse hebdomadaire pas vue depuis le début de la pandémie. Vers 17H15 GMT, il gagnait 0,16% à 1,1454 dollar pour un euro.

Sur le marché obligataire, les taux sont engagés dans une forte remontée. Alors qu'il avait commencé la semaine dans le négatif, le rendement allemand à dix ans, qui fait référence en zone euro, poursuivait son ascension à 0,21% vendredi vers 17H20 GMT.

Le taux d'emprunt allemand à cinq ans est quant à lui repassé en territoire positif pour la première fois depuis mai 2018.

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a appelé vendredi à éviter les "conclusions hâtives" sur le calendrier d'un probable resserrement monétaire de la BCE, dont le rythme "restera progressif et conditionné à l'état" de l'économie européenne.

La saison des résultats trimestriels d'entreprises montre par ailleurs des écarts de performance d'un secteur à l'autre et d'une valeur à l'autre, en particulier dans le secteur des technologies.

Après la dégringolade Facebook, Amazon rassure

L'action d'Amazon, qui a doublé son bénéfice net au quatrième trimestre 2021, bondissait de 13,3%, alors que Meta (Facebook) avait déçu et perdu plus de 20% la veille.

De son côté, Snap, maison-mère du réseau social Snapchat, s'envolait de plus de 50%, après avoir connu fin 2021 le premier trimestre bénéficiaire de son histoire.

Carambolage dans le secteur auto

A Francfort, Volkswagen a perdu 3,08% à 176,14 euros en raison de la pénurie persistante de composants, l'usine historique du groupe à Wolfsburg pourrait baisser la cadence en supprimant à partir d'avril les vacations de nuit. Toutes les valeurs européennes du secteur ont fini dans le rouge.

Le pétrole à plus de 90 dollars le baril

Les prix du pétrole grimpaient vendredi, les deux références du brut évoluant au-dessus de la barre symbolique des 90 dollars le baril, galvanisés par une demande solide et des tensions sur l'offre venant de risques géopolitiques.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 2,60% à 93,47 dollars à GMT. À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars gagnait 2,68% à 92,65 dollars.

Les valeurs pétrolières ont continué à tirer vers le haut, Shell grimpant de 3,93% à 2.037 pence tandis que BP a gagné 3,44% à 405,90 pence. TotalEnergies a pris 2,53% à 50,97 euros.

Le bitcoin montait de 9,12% à 40.329 dollars en dépit d'une tendance à la baisse de l'appétit pour le risque.

afp/al