En attendant la décision de la BCE sur les taux à 14h15 et la conférence de presse de Christine Lagarde qui suivra à 14h45, le CAC40 reprend quelques couleurs après 3 séances consécutives de baisse.

L'indice parisien s'adjuge désormais 0.56% à 7613 points, en dépit de la forte baisse des valeurs technologiques américaines la veille.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PhillyFed seront publiés à 14h30 puis les indicateurs avancés à 16h.



Au niveau des valeurs, Téléperformance récupère 5%, Publicis gagne 4.4%, Stellantis 2.8%, Veolia et Société Générale 1.7% alors que Schneider Electric cède 1.6%, Cap Gemini 1.4%, STM 0.7% et Accor 0.6%.



Techniquement, on continuera de surveiller la sortie des 7525/7625 points pour agir.