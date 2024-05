Au lendemain du statu quo de la Fed et du discours prudent de Jerome Powell, les places européennes cèdent de nouveau du terrain, en attendant le rapport mensuel sur l’emploi américain demain.

Bien que le président de la Fed ait écarté le scénario d’une hausse de taux, jugeant la politique monétaire suffisamment restrictive, il a continué à marteler que l'inflation restait trop élevée et que le marché du travail était trop tendu, repoussant un peu plus la perspective d’une baisse des taux d’intérêt aux Etats-Unis.



Le CAC40 recule actuellement de 0.85% à 7916 points et le S&P500 gagne 0.5% en préouverture.



Concernant les valeurs, Téléperformance grimpe de 10.2%, Engie gagne 2.2%, ArcelorMittal 1.4%, Renault 1.3% et Hermès 0.9% tandis que Stellantis perd encore 3.6%, Total 2.9%, STM 2.1% et Sanofi 1.6%.

Du côté des statistiques, l’indice Final PMI manufacturier est ressorti à 45.7 en zone euro (45.6 précédemment). Les inscriptions hebdomadaires au chômage, la productivité et la balance commerciale américaine seront publiées à 14h30 avant les commandes industrielles à 16h.



Graphiquement, le CAC40 revient tester le seuil des 7900 points correspondant à ses plus bas de mi-avril. Cette zone de cours devra contenir les velléités baissières sous peine d’une poursuite des dégagements en direction des 7855/7821 points, bornes d’un gap laissé ouvert fin février.