En attendant quelques statistiques américaines et le Libre Beige de la Fed ce soir à 20h, le CAC40 se replie encore de 0.29% à 7557 points aujourd'hui, pénalisé notamment par Essilor (-4.4%) et Publicis (-1.5%).

Schneider Electric cède également 1.2%, Renault et Saint Gobain 0.9%.



Société Générale gagne en revanche 1.5%, Pernod Ricard 1.4%, ArcelorMittal et Orange 0.9%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI était conforme aux attentes en zone euro à +2.5% (+2.9% hors alimentation et énergie).

Les permis de construire et les mises en chantier seront dévoilés aux Etats-Unis à 14h30, la production industrielle à 15h15 et les stocks pétroliers à 16h30.



Techniquement, pas de changement, nous maintenons un biais vendeur sous les 7625 points. L'enfoncement des plus bas du jour ouvrirait la voie aux 7500/7456 points.