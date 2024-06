Après avoir perdu 6.23% la semaine sur fond d’incertitudes politiques, le CAC40 et les autres places européennes tentent de reprendre un peu de hauteur aujourd’hui. Les gains initiaux se sont d’ores et déjà bien réduits et l’indice parisien grappille actuellement 0.18% à 7516 points (contre un plus haut à 7580 points dans les premiers échanges).

Sur le front des valeurs, Téléperformance s’adjuge 2.9%, Essilor 2%, Renaut 1.2% et Axa 1.1% tandis qu’Edenred cède 2.6%, Pernod Ricard 1.8%, Unibail 1.7% et LVMH 1%.



Au niveau des statistiques, seul l’indice Empire State manufacturier sera publié à 14h30.

En Chine, la production industrielle progresse de 5.6% (6.7% le mois dernier), les ventes au détails de 3.7% (2.3% précédemment) et le taux de chômage est resté inchangé à 5%.



Graphiquement, on surveillera la sortie des 7464/7580 points pour avoir quelques indications sur l'orientation à venir.