En février dernier, réunis dans la salle de crise de la présidence, de hauts responsables philippins ont été confrontés à un choix cornélien. Les responsables de l'armée et des services de renseignement ont regardé les officiers des garde-côtes montrer des photos de ce que l'agence a déclaré être un laser de qualité militaire que la Chine avait pointé sur un navire philippin dans les eaux contestées quelques jours plus tôt.

Eduardo Ano, conseiller à la sécurité nationale et président du groupe de travail sur la mer de Chine méridionale, a dû décider s'il fallait diffuser les photos et risquer l'ire de Pékin, ou s'abstenir d'exaspérer son gigantesque voisin.

"Le public mérite de savoir", a déclaré le général à la retraite aux fonctionnaires. "Publiez les photos. Cette réunion, dont l'existence n'avait pas été révélée auparavant, a marqué un moment décisif, alors que Manille a entamé une campagne publicitaire éclair pour mettre en lumière l'intensification du différend territorial en mer de Chine méridionale, où l'éperonnage de navires, l'utilisation de canons à eau et les protestations diplomatiques qui s'en sont suivies ont fortement accru les tensions.

"Ce fut un tournant et la naissance de la politique de transparence", a déclaré à Reuters Jonathan Malaya, porte-parole du Conseil national de sécurité, qui a assisté à la réunion et raconté l'échange. "L'objectif était d'imposer à terme des coûts importants à la réputation, à l'image et à la position de Pékin. Jonathan Malaya a déclaré que le président Ferdinand Marcos Jr avait demandé aux fonctionnaires de "civiliser et internationaliser" le différend, ce qu'ils ont fait en utilisant les garde-côtes et en intégrant régulièrement des journalistes étrangers dans les missions. "C'est devenu un élément important de la construction d'un soutien international pour les Philippines, car notre public est également constitué de gouvernements étrangers", a-t-il ajouté.

Ce compte rendu du changement de politique des Philippines et de ses implications est basé sur des entretiens avec 20 fonctionnaires philippins et chinois, des diplomates régionaux et des analystes. Selon eux, la publication des actions de la Chine, associée à l'alliance militaire renforcée de Manille avec les États-Unis, a limité la capacité de Pékin à envenimer les choses en mer, mais a augmenté les risques de représailles économiques de la part de la Chine et d'implication des États-Unis. La réunion de février 2023 a eu lieu quelques jours après que M. Marcos a accordé aux États-Unis l'accès à quatre bases militaires supplémentaires aux Philippines, ravivant ainsi des liens de défense qui avaient souffert sous son prédécesseur, Rodrigo Duterte.

"La Chine dispose de peu d'options d'escalade sans déclencher le traité de défense mutuelle entre les États-Unis et les Philippines et risquer une confrontation militaire entre les forces chinoises et américaines", a déclaré Ian Storey, spécialiste de la sécurité à l'Institut Yusof Ishak ISEAS de Singapour.

M. Marcos a également mené une offensive diplomatique, obtenant des déclarations de soutien à la position des Philippines de la part de pays tels que le Canada, l'Allemagne, l'Inde et le Japon.

La mer de Chine méridionale est riche en pétrole et en gaz. Elle est traversée chaque année par des échanges commerciaux d'une valeur d'environ 3 000 milliards de dollars. L'accès des États-Unis aux bases philippines pourrait s'avérer important en cas de guerre contre Taïwan. La Chine, dont les revendications sur la majeure partie de la mer ont été invalidées par un tribunal international en 2016, affirme que les navires philippins pénètrent illégalement dans les eaux entourant les hauts-fonds contestés. Elle a mis en garde M. Marcos, qui a pris ses fonctions en juin 2022, contre une mauvaise appréciation de la situation.

"Il s'agit d'une manœuvre de poker, a déclaré le juriste philippin Jay Batongbacal. "La politique de la corde raide consiste à pousser les choses à leur paroxysme, en essayant de voir qui perdra son sang-froid. Le poker est un jeu de bluff et de tromperie - on peut faire les deux en même temps.

En réponse aux questions de Reuters, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que les Philippines avaient attisé les tensions par des "actions provocatrices en mer dans le but de porter atteinte à la souveraineté territoriale et aux droits maritimes de la Chine".

La Chine, a-t-il ajouté, défendra ses intérêts tout en gérant le différend de manière pacifique par le dialogue.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré que l'initiative de transparence de Manille avait permis d'attirer l'attention sur le "mépris du droit international" de la Chine et sur les actions qui ont mis en danger les membres des forces armées philippines.

Le porte-parole n'a pas voulu s'exprimer sur le risque d'une intervention militaire américaine, mais a déclaré que les États-Unis soutiendraient les Philippines en cas de coercition économique de la part de la Chine.

Le conflit porte sur les bancs de Scarborough et de Second Thomas, où la marine philippine entretient un navire de guerre rouillé, le BRP Sierra Madre, qu'elle a échoué en 1999 pour renforcer les revendications de souveraineté de Manille. Un petit équipage y est stationné. Les navires chinois ont cherché à bloquer les missions de ravitaillement en encerclant les navires philippins et en tirant des canons à eau qui, en mars, ont brisé le pare-brise d'un bateau, blessant son équipage. Manille a diffusé des images de l'incident ; la Chine a déclaré avoir agi de manière légale et professionnelle. En février, des navires philippins ont enregistré leurs homologues chinois en train de placer une barrière à l'entrée du haut-fond de Scarborough. Cette semaine, les deux parties ont échangé des accusations au sujet d'une collision impliquant leurs navires près du Second Thomas Shoal.

Le porte-parole des garde-côtes philippins, Jay Tarriela, se moque des responsables chinois et des médias d'État sur X, en publiant parfois des images de drones montrant des affrontements maritimes. "Si je faisais quoi que ce soit d'incorrect, je serais fermé", a-t-il déclaré.

M. Tarriela a déclaré que la campagne de transparence avait porté ses fruits, en galvanisant le soutien à Manille, alors que le seuil d'agression de la Chine n'avait pas changé, malgré l'augmentation des incidents.

"Ils dépendent toujours de leurs canons à eau... ils sont toujours coincés avec ce genre de tactique", a-t-il déclaré.

Le nombre de navires chinois autour du Second Thomas Shoal pendant les missions de ravitaillement des Philippines est passé d'un seul navire en moyenne en 2021 à environ 14 en 2023, a déclaré le Center for Strategic and International Studies en janvier. Le mois dernier, les garde-côtes chinois se sont approchés à quelques mètres de la Sierra Madre et ont saisi des fournitures larguées par avion aux troupes stationnées sur place, selon des responsables philippins. La Chine, dont la marine patrouille à proximité, a déclaré que les soldats philippins avaient pointé leurs armes sur ses garde-côtes ; Manille a affirmé qu'ils s'étaient contentés de brandir leurs armes.

Les autorités philippines craignent qu'un accident mortel ne dégénère en hostilités ouvertes.

"Cela empêche beaucoup d'entre nous de dormir", a déclaré à Reuters l'ambassadeur des Philippines à Washington, Jose Manuel Romualdez.

Manille souhaite également éviter le type de pression économique auquel elle a été confrontée il y a une dizaine d'années, lorsque des contrôles douaniers chinois prolongés ont entraîné le pourrissement des bananes philippines sur les quais chinois.

La Chine était le deuxième marché d'exportation des Philippines en 2023, avec près de 11 milliards de dollars, soit 14,8 % de l'ensemble de ses expéditions. La Chine est la première source d'importations des Philippines, principalement des produits pétroliers raffinés et des produits électroniques.

M. Romualdez a déclaré que Manille espérait que la Chine "verrait l'intérêt de poursuivre notre activité économique tout en essayant de résoudre pacifiquement le problème".

Edcel John Ibarra, politologue à l'université des Philippines, a déclaré que M. Marcos risquait de provoquer une "approche plus dure" de la part de la Chine, comme des barrières non tarifaires et des restrictions touristiques. Il a évoqué les changements annoncés par la Chine en mai, qui permettent à ses garde-côtes de détenir des étrangers sans procès pendant 60 jours.

L'intensité de la campagne de Manille a surpris ses voisins. Le Viêt Nam et la Malaisie, qui ont également des différends maritimes avec Pékin, se sont montrés plus prudents quant à ce qu'ils retirent de leurs escarmouches avec la Chine.

"Nous observons tous la situation et discutons entre nous", a déclaré un diplomate asiatique sous couvert d'anonymat. "Les Philippines ont élaboré une nouvelle stratégie en s'opposant à Pékin sur un point de friction.

En décembre, M. Marcos a déclaré que la diplomatie avec la Chine n'avait pas donné grand-chose et a appelé l'Asie du Sud-Est à "changer de paradigme".

Les médias d'État chinois ont exprimé leur irritation face à la volonté de transparence.

Les Philippines ont "joué les victimes pour tromper l'opinion publique internationale", a déclaré le Global Times, un journal soutenu par l'État, dans un article d'opinion publié en mai. Un aspect essentiel de l'approche de Manille a été de consolider l'alliance avec les États-Unis. En mai dernier, les deux pays ont clairement indiqué que leur traité de défense couvrait également les garde-côtes. En avril, M. Marcos a participé à un sommet sans précédent avec ses homologues américain et japonais.

Un fonctionnaire américain impliqué dans les pourparlers entre les États-Unis et la Chine ce mois-là a déclaré que les fonctionnaires chinois s'étaient plaints de ces percées diplomatiques à huis clos, ajoutant que Pékin "sentait la pression".

Certains universitaires chinois, comme Zha Daojiong, de la School of International Studies de l'université de Pékin, estiment que la situation est dans l'impasse et que la Chine continuera à être "essentiellement réactive" sur des points chauds tels que le Second Thomas Shoal.

"En répondant à l'action des Philippines, je suppose qu'elle veut continuer à faire passer le message que ce haut-fond fait l'objet d'un litige", a-t-il déclaré.