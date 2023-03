La Chine et la marine américaine se disputent au sujet d'un destroyer lanceur de missiles en mer de Chine méridionale

"Nous demandons fermement aux États-Unis de cesser immédiatement ces actes de provocation, faute de quoi ils devront supporter les graves conséquences d'incidents imprévus", a déclaré un porte-parole du ministère de la défense nationale dans un communiqué.

La marine américaine a déclaré que le destroyer à missiles guidés faisait valoir ses droits et libertés de navigation.

"Les revendications maritimes illégales et massives en mer de Chine méridionale constituent une menace sérieuse pour la liberté des mers, y compris les libertés de navigation et de survol, le libre-échange et le commerce sans entrave, ainsi que la liberté des opportunités économiques pour les nations riveraines de la mer de Chine méridionale", a déclaré la 7e flotte de la marine américaine dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les forces américaines opèrent quotidiennement en mer de Chine méridionale, selon la marine américaine.

Il s'agit de la deuxième journée consécutive d'affrontement entre les deux superpuissances, dans un contexte de tensions croissantes en mer de Chine méridionale.

La Chine revendique de vastes étendues de la région qui chevauchent les zones économiques exclusives de plusieurs pays, dont les Philippines. Des milliards de dollars d'échanges commerciaux transitent chaque année par cette voie d'eau.