Toutefois, lorsqu'on lui a demandé, lors d'une conférence de presse en Thaïlande, si Biden et Xi pourraient tenir une première rencontre en face à face en marge du sommet du G20 à Bali en novembre, M. Blinken a répondu qu'il ne pouvait pas parler de ce qui pourrait se passer à l'automne. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus dire qui les États-Unis enverraient au sommet de l'APEC en Thaïlande.