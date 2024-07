Les Philippines ont conclu un accord avec Pékin sur les missions de ravitaillement des soldats à bord d'un navire échoué en mer de Chine méridionale, mais ne se soumettront pas à des inspections de la part de la Chine, a déclaré mercredi un haut responsable de la sécurité.

Les Philippines et la Chine, qui se sont affrontées à plusieurs reprises en mer au cours de l'année écoulée, ont conclu un "accord provisoire" sur les missions de ravitaillement du navire échoué sur le deuxième haut-fond Thomas, les deux parties ayant convenu d'apaiser les tensions et de gérer les différends.

Le conseiller philippin à la sécurité nationale, Eduardo Ano, a toutefois précisé que l'accord ne prévoyait pas que des navires chinois effectuent des inspections "sur place".

L'ambassade de Chine à Manille n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Chine est depuis longtemps irritée par les missions philippines auprès de son petit contingent de troupes à bord du navire rouillé Sierra Madre, qui s'est échoué intentionnellement en 1999 pour tenter de renforcer la revendication territoriale de Manille sur le haut-fond éloigné.

"Il n'y a pas de telles inspections sur place. Ce que les deux parties ont convenu, c'est une compréhension commune", a déclaré M. Ano lors d'un forum.

Les détails de l'accord resteront confidentiels, à moins que les deux parties ne consentent à les rendre publics, a ajouté M. Ano.

"Les deux parties ont convenu que la tension serait réduite (...) afin d'éviter les escarmouches, tout ce qui pourrait entraîner des blessures, des dommages aux soldats ou à quiconque", a déclaré M. Ano.

"Nous ne nous sommes pas mis d'accord sur quoi que ce soit qui puisse affaiblir notre position", a-t-il ajouté.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des territoires situés dans les zones économiques exclusives (ZEE) des Philippines, du Viêt Nam, de la Malaisie et de Brunei. En 2016, un tribunal basé à La Haye a déclaré que les vastes revendications de la Chine n'avaient aucun fondement en droit international, une décision que Pékin a rejetée.

Avec le soutien des États-Unis, alliés au traité de défense, les Philippines se sont montrées plus audacieuses dans leur affirmation en mer de Chine méridionale, en s'engageant dans des patrouilles conjointes et des exercices d'entraînement et en déployant des navires dans des zones de leur ZEE où la Chine maintient depuis longtemps une forte présence de gardes-côtes.

Des navires rivaux se sont affrontés au cours de l'année écoulée et de vives querelles diplomatiques s'en sont suivies de plus en plus fréquemment, suscitant l'inquiétude de la région qui craint qu'un incident ne dégénère et ne déclenche un conflit sur l'importante route commerciale.

Les Philippines et les États-Unis ont accusé la Chine d'agression illégale, tandis que Pékin s'est indigné de ce qu'il considère comme des provocations délibérées, des empiètements territoriaux et l'ingérence des États-Unis.