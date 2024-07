Les Philippines et la Chine ont convenu de mettre en place de nouvelles lignes de communication pour améliorer leur gestion des différends maritimes, selon un document et une source diplomatique philippine, alors que les relations se détériorent en raison des conflits territoriaux en mer de Chine méridionale.

Les deux pays se sont échangés des coups de feu à plusieurs reprises au sujet de la juridiction dans la mer de Chine méridionale contestée. Les Philippines, encouragées par le soutien de leur allié en matière de défense, les États-Unis, contestent la présence permanente de la Chine autour d'éléments stratégiques à l'intérieur de la zone économique exclusive de Manille.

Trois canaux de communication seront établis spécifiquement pour les questions maritimes, selon la source, qui a fourni un document contenant les points essentiels d'un "arrangement sur l'amélioration des mécanismes de communication maritime entre les Philippines et la Chine", qui a été signé au cours des discussions régulières entre les deux pays le 2 juillet.

Les ministères des affaires étrangères de la Chine et des Philippines, ainsi que l'ambassade de Chine à Manille, n'ont pas immédiatement répondu mercredi à des demandes distinctes de commentaires sur la question.

Selon le document, le premier canal serait utilisé par les "représentants désignés par leurs dirigeants" et l'autre par les ministères des affaires étrangères respectifs au niveau ministériel ou vice-ministériel, ou par leurs représentants désignés.

Le troisième canal impliquerait les gardes-côtes respectifs "qui seront mis en place une fois que le protocole d'accord correspondant entre les gardes-côtes aura été conclu", selon le document.

La source, qui a refusé d'être identifiée parce qu'elle n'était pas autorisée à s'exprimer sur la question, a déclaré que le ministère philippin des affaires étrangères discutait avec son homologue chinois des lignes directrices régissant la mise en œuvre de l'accord, qui fait suite à un affrontement survenu le 17 juin entre des navires rivaux près du Second Thomas Shoal, théâtre de fréquents accrochages.

DÉFI À LA CHINE

Le mois dernier, les Philippines ont accusé les garde-côtes chinois d'avoir intentionnellement éperonné et délibérément percé des bateaux de la marine et saisi des armes pour perturber une mission de réapprovisionnement des troupes stationnées sur le navire échoué sur le haut-fond, blessant gravement un marin philippin qui a perdu un doigt.

La Chine a déclaré que le navire philippin s'était introduit illégalement sur son territoire et s'était approché "délibérément et dangereusement" d'un navire chinois, ce qui a entraîné une légère collision.

L'accord sur les canaux de communication n'est pas le premier, les deux parties ayant établi une ligne entre leurs bureaux maritimes respectifs.

Lors de la récente réunion bilatérale, les deux parties ont convenu de la nécessité de "restaurer la confiance" et de "rétablir la confiance" afin de mieux gérer les différends.

Les missions de ravitaillement philippines, souvent accompagnées de médias, ont irrité la Chine, qui considère le Second Thomas Shoal comme faisant partie de son territoire, bien qu'il se trouve à 1 300 km de son continent et à l'intérieur de la ZEE de Manille.

Pékin maintient sa souveraineté sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale sur la base de ses anciennes cartes et a déployé des centaines de navires de garde-côtes en Asie du Sud-Est pour faire valoir ses revendications, perturbant les activités énergétiques et de pêche en mer d'autres voisins, notamment la Malaisie et le Viêt Nam.

La Chine a refusé de reconnaître une décision arbitrale internationale de 2016 qui a conclu que les revendications de Pékin n'étaient pas fondées en droit international.

Les États-Unis ont soutenu les Philippines lors des affrontements, condamnant ce qu'ils appellent l'agression chinoise, tout en soulignant leur engagement "inébranlable" à l'égard du traité de défense mutuelle de 1951, en vertu duquel ils doivent défendre leur ancienne colonie en cas d'attaque. La Chine a accusé les États-Unis d'ingérence.

Si la Chine revendique la quasi-totalité de cette voie d'eau vitale, où transitent chaque année des échanges commerciaux d'une valeur de 3 000 milliards de dollars, les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Viêt Nam en revendiquent certaines parties. (Reportage de Karen Lema et Mikhail Flores ; Rédaction de Martin Petty et Michael Perry)