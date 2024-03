Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes évoluent dans le vert mercredi, notamment Francfort et Paris qui battent des records, tandis que les indices boursiers en Asie sont plus réservés au lendemain de chiffres d'inflation en demi-teinte.

En Europe, l'indice Dax de Francfort (+0,05% vers 08H30 GMT) a dépassé pour la première fois la barre des 18'000 points peu après l'ouverture. Paris (+0,14%) a aussi atteint un nouveau record en séance et Milan gagnait 0,18%.

La Bourse de Londres était stable (+0,01%) après la publication d'une croissance de 0,2% de l'économie britannique en janvier, contre une contraction de 0,1% le mois précédent.

Après un début de séance en hausse, la Bourse de Tokyo a finalement perdu 0,26%, devant la perspective de hausses de salaires significatives des grandes entreprises japonaises cette année, synonyme d'un début de resserrement monétaire potentiellement imminent au Japon.

Hong Kong a fini quasi stable (-0,07%), faisant une pause après son bond de plus de 3% de mardi. Shanghai a perdu 0,40% et Bombay reculait de 1,26% vers 08H30GMT.

Les indices de Wall Street ont fini en nette hausse mardi et le S&P 500 s'est hissé à un nouveau record en clôture, peu échaudés par un léger rebond de l'inflation américaine en février et entraînés par de bons résultats dans la technologie.

Certains analystes se sont concentrés sur l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, qui s'est repliée et a conforté les investisseurs dans leur scénario d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine cette année.

Mais le fait que l'indice des prix à la consommation ait dépassé les estimations des analystes contrarie Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. Pour elle, ces chiffres "devraient inciter à la prudence lors de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) de la semaine prochaine".

Le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine se réunit les 19 et 20 mars et devrait maintenir les taux directeurs inchangés pour ce mois-ci.

"Pour l'instant, une baisse des taux (de la Fed, NDLR) en juin reste le scénario de base - avec une probabilité légèrement inférieure à 66% après la mise à jour de l'inflation d'hier, et la Fed devrait réduire ses taux trois fois avant la fin de l'année", ajoute-t-elle concernant les anticipations des marchés.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats s'affichaient stables vers 08H30 GMT.

Zalando dans le vent

Le site de mode Zalando grimpait de 15,98% à Francfort après avoir réalisé des bénéfices nettement supérieurs l'année dernière malgré des ventes en recul. Le dernier trimestre a été solide pour l'année en cours, Zalando se concentre une fois de plus sur la croissance et un bénéfice d'exploitation plus élevé.

Dans le secteur du prêt-à-porter, le géant espagnol Inditex, propriétaire de Zara, a annoncé avoir dégagé le bénéfice le plus élevé de son histoire en 2023, grâce au dynamisme de ses ventes et à sa politique de hausse de prix. Son action prenait 3,87%.

Ciel dégagé pour Cathay Pacific

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé avoir enregistré son premier bénéfice annuel depuis 2019, après plusieurs années de pertes dues à la pandémie de Covid-19. A Hong Kong, son action grimpait de 5,76% dans les derniers échanges.

Geberit déçoit

Le fabricant suisse d'équipements sanitaires Geberit (-2,94% à Zurich) a publié un bénéfice net inférieur aux attentes pour 2023 au terme d'une année "extrêmement difficile" face à la hausse des taux d'intérêt qui a pesé sur le bâtiment.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole progressent légèrement vers 08H30 GMT. Le prix du baril de Brent, pour livraison en mai, prenait 0,17% à 82,06 dollars et celui de WTI, pour livraison en avril, gagnait 0,30% à 77,79 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro était stable (+0,03%) face au dollar à 1,0930 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 3,21% à 73'347 dollars, et affiche désormais comme record absolu 73'661,76 dollars.

