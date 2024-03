Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales fluctuent dans des directions diverses jeudi, certains indices continuant de battre de nouveaux records en amont de la publication de nouveaux indicateurs, tandis que les tensions entre Pékin et Washington se renforcent.

En Europe, les indices vedette des Bourses de Francfort et Paris continuent d'enchaîner les records et ont atteint des plus hauts dans les premiers échanges, à respectivement 18'027,56 points et 8191,35 points. Vers 08H25 GMT, Paris prenait 0,59%, Francfort 0,30%, Milan 0,17%.

Londres était plus mesurée et évoluait autour de l'équilibre (-0,02%).

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a reculé de 0,71%, attentiste avant des annonces de résultats attendues la semaine prochaine. Shanghai a cédé 0,18%.

Les craintes de tensions sino-américaines accrues pèsent également, alors que la menace d'une interdiction du réseau social TikTok se précise aux Etats-Unis, après l'adoption par la Chambre américaine des représentants d'une proposition de loi qui demande au réseau de couper les liens avec la Chine.

"Les Etats-Unis doivent (...) cesser les pressions destinées à écarter injustement des entreprises étrangères" de leur marché, a fustigé un porte-parole du ministère chinois du Commerce, avertissant que la Chine "prendra toutes les mesures nécessaires" pour défendre ses entreprises.

La Bourse de Tokyo a progressé de 0,29%, alors que les investisseurs tentent de prédire les intentions de la Banque du Japon la semaine prochaine.

Wall Street a montré des signes d'essoufflement mardi, fatiguée par la poussée des derniers mois: le Nasdaq et le S&P 500 ont terminé en baisse.

L'actualité est peu dense depuis la fin de la saison des résultats d'entreprises, qui a vu les indices boursiers atteindre des records en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Le prochain événement important sera la réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine des 19 et 20 mars. Les investisseurs sont convaincus que la banque centrale américaine laissera ses taux directeurs inchangés ce mois-ci avant de les baisser d'ici quelques mois.

D'ici là les investisseurs s'intéressent aux dernières publications d'indicateurs aux Etats-Unis: les ventes au détail et les prix à la production de février figurent à l'agenda de jeudi.

"Les ventes au détail devraient avoir rebondi après un chiffre relativement faible en janvier, tandis que les prix à la production sont attendus en hausse en février, alimentés par des prix de l'énergie plus élevés", prévoit Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Mardi, l'indice des prix à la consommation a montré que l'inflation sous-jacente a continué de ralentir en février aux Etats-Unis, comparé à 2023.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à dix ans restait stable par rapport à la veille à 2,37% vers 08H15 GMT.

La croissance dans la valise RTL

Le groupe de médias RTL Group (-2,94% à Francfort) souhaite à nouveau croître après une année difficile. En 2024, le résultat opérationnel ne devrait augmenter que légèrement, dans le meilleur des cas, comme l'a annoncé jeudi la filiale du géant Bertelsmann à Luxembourg. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) devrait se situer entre 700 et 800 millions d'euros. RTL se prépare donc également à une éventuelle nouvelle baisse du bénéfice.

Rheinmetall hurlant

Le fabricant allemand d'armement Rheinmetall (+3,89% à Francfort) s'attend à une augmentation de ses ventes et de ses bénéfices en 2024 sur fond de guerre russe en Ukraine et de commandes des pays de l'OTAN. Pour la première fois dans l'histoire du groupe, le volume de ventes prévu devrait atteindre dix milliards d'euros, selon Rheinmetall. Le rendement opérationnel devrait quant à lui se situer entre 14% et 15% après 12,8% en 2023.

Le bitcoin continue à enchaîner les records

Le bitcoin continue d'enchaîner les records et gagnait 0,37% à 73'430 dollars vers 08H15 GMT, après être monté jusqu'à 73'797,98 dollars.

Les prix du pétrole évoluent en hausse: le prix du baril de Brent, pour livraison en mai, prenait 0,50% à 84,44 dollars vers 08H15 GMT et celui de WTI, pour livraison en avril, gagnait 0,49% à 80,11 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro perdait 0,09% par rapport au dollar à 1,0938 dollar pour un euro.

afp/jh