Bourses asiatiques: Tokyo et Hong Kong soutenues par Moderna

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses de Tokyo et Hong Kong ont clôturé mardi en hausse après l'annonce la veille par la biotech américaine Moderna de l'efficacité de son vaccin contre le coronavirus, tandis que les places de Chine continentale ont reculé.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei s'est apprécié de 0,42% à 26'014,62 points et le Topix a pris 0,16% à 1734,66 points.

C'est la première fois depuis 1991 que le Nikkei repasse au-dessus du cap symbolique des 26'000 points. Cependant l'indice évolue déjà depuis dix jours à ses plus hauts niveaux en 29 ans.

"A court terme, il est possible que nous assistions à un ajustement" à la baisse de la Bourse de Tokyo, a prévenu mardi Okasan Online Securities dans une note, évoquant une possible "surchauffe".

Car en attendant les vaccins, la pandémie de Covid-19 continue de faire rage en Europe et aux Etats-Unis notamment, où plusieurs Etats et grandes métropoles ont réintroduit des restrictions ces derniers jours.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a lui aussi terminé légèrement dans le vert (+0,13% à 26.415,09 points). L'indice composite de Shanghai a en revanche baissé de 0,21% à 3339,90 points et celui de Shenzhen a lâché 0,9% à 2269,33 points.

Du côté des valeurs

TAKEDA RÉCOMPENSÉ POUR SON CHOIX DE MODERNA: le géant pharmaceutique japonais, qui avait annoncé fin octobre un accord avec Moderna pour importer et livrer au Japon 50 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus à partir du premier semestre 2021, a vu son titre progresser de 1,12% à 3605 yens à Tokyo.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES DOPÉES AU KÉROSÈNE: les titres de la première compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (+4,16% à 2651,5 yens) et de sa rivale Japan Airlines (+3,71% à 2.010 yens) ont bondi alors que selon le quotidien économique Nikkei, le gouvernement nippon envisagerait de réduire pendant un an la taxe sur le carburant pour les avions, afin de soutenir le secteur aérien national meurtri par la pandémie.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 104,38 yens vers 08H30 GMT, contre 104,43 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise évoluait peu également face à l'euro, qui valait 123,83 yens contre 123,87 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,1864 dollar, contre 1,1862 dollar lundi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole continuaient à grimper, après avoir nettement progressé la veille grâce à l'annonce de Moderna et un indicateur positif sur la consommation en Chine.

Les investisseurs s'apprêtaient désormais à guetter l'issue d'une réunion des ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+) qui doit se tenir ultérieurement mardi.

A 08H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,19% à 41,42 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,37% à 43,98 dollars.

afp/jh