Bourses asiatiques: Tokyo inquiet du Covid-19, places chinoises mitigées

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini mercredi en nette baisse, soucieuse notamment face à une nouvelle vague du coronavirus au Japon et à la hausse du yen, tandis que Hong Kong et Shanghai ont signé de petits gains.

A Tokyo l'indice vedette Nikkei a lâché 1,1% à 25'728,14 points et l'indice élargi Topix a reculé de 0,81% à 1720,65 points.

Les autorités locales de Tokyo ont enregistré 493 nouveaux cas sur les dernières 24 heures, un record pour la capitale japonaise depuis le début de la pandémie.

La mégapole pourrait porter jeudi son niveau d'alerte à son maximum, comme cet été, et demander à certains commerces de réduire de nouveau leurs heures d'ouverture, selon le quotidien économique Nikkei.

Un record a aussi été atteint mercredi au niveau national avec plus de 2000 nouveaux cas recensés en 24 heures, ont annoncé ultérieurement les médias locaux.

A Hong Kong, après un début de séance indécis, l'indice Hang Seng s'est apprécié de 0,49% à 26'544,29 points. L'indice composite de Shanghai a aussi légèrement progressé (+0,22% à 3347,30 points) mais celui de Shenzhen a cédé 0,34% à 2261,59 points.

Du côté des valeurs

LA DISTRIBUTION EN SOUFFRANCE: plusieurs valeurs fortement liées à la consommation au Japon ont été affectées par le risque du retour de nouvelles restrictions dans le pays face au Covid-19.

Les titres des groupes de grands magasins Marui et J. Front Retailing ont ainsi perdu 4,55% à 2031 yens et 2,14% à 867 yens respectivement. Le géant nippon du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) a reculé de 2,56% à 85'200 yens, le groupe de cosmétiques Shiseido a cédé 1,17% à 7226 yens et le numéro un nippon des supérettes de proximité Seven & i Holdings lâché 1,14% à 3372 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen, valeur refuge, s'appréciait sensiblement face au billet vert, un mouvement négatif pour les valeurs japonaises exportatrices.

Vers 08H40 GMT le dollar évoluait sous la barre des 104 yens (103,95 yens), contre 104,19 yens mardi à 21H00 GMT. Il valait encore 104,58 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne baissait aussi face au yen, à raison d'un euro pour 123,48 yens contre 123,60 yens la veille.

L'euro montait à 1,1878 dollar contre 1,1862 dollar mardi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient en petite hausse vers 08H40 GMT, après avoir légèrement décliné en Asie au lendemain d'une réunion des pays de l'Opep+ sans mesures concrètes, les cours du pétrole étaient en petite hausse.

Le cours du baril de brut américain WTI prenait 0,17% à 41,50 dollars et celui du baril de Brent de la Mer du Nord 0,53% à 43,98 dollars.

afp/fr