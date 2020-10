Bourses asiatiques: prudence à Tokyo, euphorie en Chine

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a légèrement baissé lundi face aux incertitudes persistantes sur le futur plan de relance américain, tandis qu'à l'inverse les Bourses chinoises ont bondi, stimulées par des espoirs de prochaines annonces économiques par le président Xi Jinping.

A Tokyo l'indice vedette Nikkei a clôturé en retrait de 0,26% à 23'558,69 points et l'indice élargi Topix a perdu 0,24% à 1643,35 points.

"Les discussions américaines sur un plan d'aide qui n'avancent pas et l'augmentation du nombre de cas de coronavirus dans le monde sont deux facteurs négatifs pour le marché", a résumé Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute, cité par l'agence Bloomberg.

L'administration Trump avait proposé vendredi un plan d'aide de 1800 milliards de dollars pour l'économie américaine, mais ce projet a été rapidement rejeté par des parlementaires tant républicains que démocrates.

Aussi la Maison Blanche a effectué dimanche une énième volte-face, pressant cette fois le Congrès de voter un mini-plan destiné à aider en urgence les PME en difficulté.

Moins sensibles que Tokyo à ce feuilleton américain, les Bourses chinoises ont profité lundi des attentes sur de nouvelles mesures d'ouverture de l'économie du pays par Xi Jinping, qui doit s'exprimer mercredi à Shenzhen (sud) pour marquer les 40 ans de cette première "zone économique spéciale" chinoise, dont le développement a été fulgurant.

"Les investisseurs sont optimistes quant à de nouvelles réformes et améliorations pour Shenzhen, ce qui devrait attirer des capitaux étrangers et renforcer le secteur technologique" local, a commenté Patrick Shum de Tengard Holdings Ltd.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 2,2% à 24'649,68 points, l'indice composite de Shanghai a pris 2,64% à 3358,47 points et celui de Shenzhen a décollé de 3,31% à 2289,36 points.

Du côté des valeurs

ESPOIRS POUR LE SECTEUR AÉRIEN NIPPON: le titre de la première compagnie aérienne japonaise, All Nippon Airways (ANA), a bondi de 2,64% à 2464 yens, tandis que celui de son grand concurrent Japan Airlines (JAL) s'est apprécié de 1,37% à 2028 yens.

L'agence de presse japonaise Kyodo a affirmé vendredi que le gouvernement nippon envisageait de réduire drastiquement les taxes d'aéroport afin de soulager les finances des compagnies aériennes locales, mises à rude épreuve par la pandémie.

Le gouvernement avait reconnu la semaine dernière la "sévérité" de la situation pour le secteur aérien national, attisant des spéculations sur des aides spécifiques.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 105,58 yens après 09H00 GMT contre 105,62 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise grimpait légèrement par rapport à l'euro, qui valait 124,70 yens contre 124,90 yens en fin de semaine dernière.

Un euro s'échangeait pour 1,1811 dollar, contre 1,1826 dollar vendredi.

Les cours du pétrole étaient dans le rouge, après avoir déjà baissé vendredi à la suite de l'annonce de la reprise de la production de pétrole et de gaz en Norvège, où une grève de dix jours avait soutenu les cours mondiaux.

La Libye a par ailleurs annoncé dimanche son intention de relancer sa production d'or noir sur un champ pétrolier majeur du pays, qui avait été bloqué pendant plus de neuf mois en raison de la présence de groupes armés.

Vers 09H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 1,67% à 39,92 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 1,54% à 42,19 dollars.

afp/buc