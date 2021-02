Les Bourses asiatiques nettement dans le rouge après le plongeon de Wall Street

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont fortement baissé vendredi, dans la foulée des pertes la veille à Wall Street. A New York, le Nasdaq, marchés des valeurs technologiques a sombré sur fond d'inquiétudes au sujet de la hausse des rendements obligataires.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a ainsi perdu près de 4% vendredi, essuyant sur l'ensemble de la semaine un recul de 3,5%. L'indice élargi Topix a perdu 3,21% à 1864,49 points.

Les valeurs japonaises ont été "dominées par les ordres à la vente alors que les investisseurs sont découragés par les sévères pertes des valeurs américaines", a analysé Yoshihiro Ito de Okasan Online Securities dans une note.

La Bourse de New York a lourdement chuté jeudi dans un marché de plus en plus inquiet du rythme de progression du taux des bons du Trésor américains à 10 ans, qui a atteint un plus haut en un an, provoquant un plongeon de 3,52% du Nasdaq à la clôture.

Le marché japonais "est resté sous pression dans l'après-midi. Les baisses dans les autres marchés asiatiques ont encouragé les investisseurs à attendre pour voir ce qui allait se passer", a ajouté Okasan Online. Les acteurs du marché "se sont abstenus de tout mouvement agressif alors que nous sommes en fin de mois et à la veille du week-end", a encore noté la firme.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng perdait 2,97% en fin de séance. Les indices composites de Shanghai et Shenzhen étaient également en nette baisse. Les contrats à terme étaient par ailleurs négatifs pour les indices américains et européens, augurant une ouverture dans le rouge là aussi.

Sur le marché du pétrole, le prix du baril américain de WTI perdait 1,02% à 62,88 dollars vers 07h20, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 1,03% à 66,35 dollars.

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 106,18 yens vers 06h30 GMT, contre 106,21 jeudi à 22h00. La monnaie japonaise regagnait du terrain par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 129,02 yens contre 129,30 yens la veille. L'euro valait 1,2151 dollar, contre 1,2175 dollar jeudi.

afp/vj