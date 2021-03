Les marchés boursiers européens ouvrent timidement avant l'inflation

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes évoluaient en petite hausse peu après l'ouverture mardi, prenant leur respiration au lendemain d'une forte progression et avant la publication de statistiques sur l'inflation en zone euro.

A Paris, le CAC 40 prenait 0,05% vers 9H45 (8H45 GMT), pendant que Francfort avançait de 0,10%, Londres de 0,21% et que Milan perdait 0,06%.

Côté asiatique, à la clôture, les indices Nikkei et Toppix à Tokyo ont perdu 0,86% et 0,40%, et Shanghai et Hong Kong 1,21%.

Après avoir nettement reculé lundi et favorisé une envolée des indices boursiers, les taux d'intérêt sur les marchés obligataires européens repartaient légèrement à la hausse. Le taux français à dix ans évoluait à -0,095% et le taux allemand à -0,333%, reflétant les anticipations de normalisation économique, tant sur les perspectives de croissance que d'inflation.

"Nous verrons bien entendu à l'avenir les taux augmenter de concert avec l'amélioration économique", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste senior pour Swissquote Bank.

"Or une hausse qui a pour motif l'optimisme ambiant est supposée être progressive, pas un carnage", ajoute-t-elle, en référence à une progression débridée des taux en février qui avait fortement inquiété les investisseurs, sur fond d'anticipations de hausse incontrôlée des prix.

L'inflation est de nouveau au centre de l'attention mardi avec la publication de la première estimation de progression des prix en zone euro pour février par Eurostat, attendue à 10H00 GMT.

Celle-ci "est attendue stable, avant une probable nouvelle hausse au printemps, notamment en lien avec la progression des matières premières", commente Christopher Dembik, directeur associé à la banque Berenberg.

La nette baisse des taux sur les marchés obligataires a permis à Wall Street de finir en forte hausse lundi, le Dow Jones prenant 1,95%, le Nasdaq 3,01% et le S&P 500 2,34%, ce dernier indice enregistrant sa meilleure performance depuis neuf mois.

Parmi les autres indicateurs du jour, le taux de chômage est resté stable en Allemagne, à 6,0% en février.

Les pétrolières souffrent

Au Royaume-Uni, BP perdait 1,84% à 292,07 pence et Royal Dutch Shell (action " B ") 1,27% à 1.386,40 pence. Total en France lâchait 1,31% à 38,33 euros, sous l'effet du recul des cours du brut.

Vers 9H45 (8H45 GMT), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai reculait de 1,05% à 63,02 dollars. Dans le même temps, le baril américain de WTI pour avril perdait 1,01% à 60,03 dollars.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés se retrouvent cette semaine afin d'ajuster leurs coupes de production d'or noir, dans un contexte de reprise des cours salutaire pour les finances mais piège pour l'entente du groupe.

Les livreurs allemands de repas aussi

Le livreur de repas à domicile Hello Fresh (-4,04% à 64,15 euros), candidat à une entrée sur le Dax, subit des prises de bénéfices après l'annonce d'une forte hausse de ses ventes et d'un résultat opérationnel bénéficiaire en 2020, grâce à la pandémie.

Son concurrent Delivery Hero (-0,92% à 107,40 euros) recule aussi.

Du changement pour Danone

Le conseil d'administration de Danone (+0,17% à 57,34 euros) a voté lundi soir pour dissocier les postes de président et de directeur général du géant de l'agroalimentaire, une défaite pour le PDG Emmanuel Faber qui en gardera la présidence.

Lindt optimiste pour 2021

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli (+3,31% à 84.300 francs suisses suisses) a vu ses bénéfices fondre en 2020 avec la pandémie, mais a dit mardi s'attendre à une progression de ses ventes de l'ordre de 6 à 8% en 2021, suggérant un net rebond.

Du côté des devises et du bitcoin

L'euro perdait 0,34% face au dollar, à 1,2008 dollar tandis que la livre refluait de 0,29% à 1,3882 dollar.

Le bitcoin avançait de 0,32% à 49'028 dollars.

afp/jh