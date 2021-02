Les marchés boursiers mondiaux entament la semaine du bon pied

Paris (awp/afp) - De l'Asie à l'Europe, les marchés mondiaux rebondissaient lundi matin dans le sillage d'un plongeon la semaine précédente, toujours sur leurs gardes toutefois après de violents mouvements spéculatifs en provenance de Wall Street.

A Paris l'indice CAC 40 gagnait 0,72% vers 09H45 (08H45 GMT), Francfort 0,86%, Londres 0,52% et Milan 0,49%. Ces indices ont connu la semaine dernière leur pire chute hebdomadaire depuis l'élection présidentielle américaine début novembre.

En Asie, l'indice Nikkei à Tokyo a pris 1,55% à la clôture, l'indice Hang Seng à Hong Kong 2,15% et l'indice composite de Shanghai 0,64%.

Les contrats à terme sur les trois principaux indices américains s'affichaient eux aussi en hausse d'environ 0,7%.

"L'humeur des marchés s'est un peu améliorée", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank, bien que "la tendance à court terme demeure incertaine".

Après une semaine de montagnes russes sur le titre de l'entreprise de jeux vidéos Gamestop, les courtiers surveillaient si la frénésie spéculative était ou non retombée.

Ils suivaient particulièrement le cours de l'argent, qui a connu dès la fin de semaine dernière une poussée soudaine sous l'effet de rumeurs évoquant des paris massifs de particuliers.

L'inquiétude est encore grande sur de potentielles nouvelles cibles de ces parieurs du web ayant fait trembler les barons de Wall Street.

Pour alerter les investisseurs, "de nombreuses banques proposent de plus en plus de listes d'entreprises susceptibles de se faire +attaquer+ par ce que j'appelle les nouveaux activistes", explique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

En dehors de cette fièvre spéculative, la pandémie continue d'occuper l'esprit des courtiers au moment où 2,2 millions de personnes ont succombé au Covid-19, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, dimanche à 11H00 GMT. Plus de 102,5 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.

Sur le plan des vaccins, et après plusieurs jours de bras de fer entre le laboratoire AstraZeneca et la Commission européenne sur fond de lourds retards de livraison, Bruxelles a annoncé dimanche que l'UE recevrait 9 millions de doses de plus que prévu de son vaccin.

Pfizer et Biontech ont aussi annoncé une accélération des livraisons à l'Union européenne, promettant jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre.

Côté politique et économique aux Etats-Unis, dix sénateurs républicains ont proposé à Joe Biden un plan d'aide économique alternatif de 600 milliards de dollars à celui de 1900 milliards que l'occupant de la Maison Blanche entend imposer.

Ce plan est attendu depuis des mois par les marchés financiers car il est susceptible de donner un coup de fouet à l'activité outre-Atlantique.

Des vaccins Valneva au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a exercé une option visant la fourniture de 40 millions de doses supplémentaires du candidat-vaccin contre le Covid-19 du franco-autrichien Valneva (+5,17% à 9,97 euros) pour 2022, portant à 100 millions le nombre total de doses commandées auprès du laboratoire.

Nintendo relève ses objectifs

Le pionnier japonais du jeu vidéo (+3,40% à 65.860 yens) a de nouveau relevé lundi ses prévisions pour l'exercice 2020/21, après un troisième trimestre qui a confirmé la forme de son activité, dopée par les modes de vie casaniers imposés par la pandémie.

Asos rachète Topshop

Le groupe de vente de vêtements en ligne britannique Asos (+2,41% à 4.582,00 pence) va racheter la célèbre marque à bas prix Topshop et d'autres actifs du groupe Arcadia en faillite pour 330 millions de livres, mais sans reprendre les magasins ce qui va entraîner 2.500 pertes d'emplois.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 09H45 (08H45 GMT), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril gagnait 0,85% à 55,51 dollars. Le baril américain de WTI pour livraison en mars montait de 0,79% à 52,51 dollars.

Le billet vert prenait 0,16% face à la monnaie unique européenne, à 1,2110 dollar pour un euro.

afp/jh