Tokyo démarre sur une pente glissante

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait en léger repli vendredi en début de séance, plombée par un nouveau petit recul de Wall Street la veille, sur fond de blocage du plan de relance américain et des inquiétudes sanitaires persistantes.

L'indice vedette Nikkei abandonnait 0,15% à 23.471,96 points vers 00H25 GMT tandis que l'indice élargi Topix perdait 0,51% à 1.623,53 points.

La Bourse de New York a limité les dégâts jeudi mais a tout de même fini en légère baisse, inquiète de la vive résurgence du coronavirus en Europe et sans plus grand espoir d'un plan de relance américain avant l'élection présidentielle du 3 novembre.

Du côté des valeurs

LE PLEIN DE CONFIANCE POUR FAST RETAILING: l'action Fast Retailing progressait de 4,23% à 73.400 yens. Le géant nippon du prêt-à-porter, avec sa marque phare Uniqlo, s'est montré optimiste quant à ses perspectives de résultats 2020/21, visant un quasi retour à ses bénéfices record signés en 2018/19 avant la crise du Covid-19.

Le groupe, qui profite de sa forte implantation au Japon et en Chine, deux pays où l'ampleur de la pandémie est actuellement limitée par rapport à l'Europe ou les Etats-Unis, prévoit notamment une envolée de 82,6% de son bénéfice net annuel, pour un rebond de 64% de son bénéfice opérationnel.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était proche de son niveau de la veille face au dollar vers 00H20 GMT, à raison d'un dollar pour 105,38 yens contre 105,45 yens jeudi à 21H00 GMT.

La devise japonaise s'appréciait très légèrement face à l'euro, lequel valait 123,33 yens contre 123,45 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs contre 1,1702 dollar, quasi inchangé par rapport à jeudi 21H00 GMT (1,1708 dollar).

Le marché du pétrole demeurait proche de l'équilibre, tiraillé comme la veille entre le soutien provenant de la baisse plus importante que prévu des stocks de brut américains d'un côté, et les perspectives moroses de l'Opep sur la demande d'or noir de l'autre.

Vers 00H10 GMT le prix du baril de brut américain reculait de 0,05% à 40,94 dollars tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,09% à 43,12 dollars.

