Tokyo finit en retrait, lestée par des prises de bénéfices

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé vendredi en recul, pénalisée par des prises de bénéfices après ses gains de la veille et en l'absence de catalyseurs pour le marché, à part un nouveau record du Nasdaq.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,44% à 28.631,45 points, progressant malgré tout de 0,4% sur l'ensemble de la semaine écoulée. L'indice élargi Topix a perdu vendredi 0,21% à 1.856,64 points.

"Les prises de bénéfices ont dominé" le marché vendredi alors que démarre la semaine prochaine la saison des résultats trimestriels, a commenté Yoshihiro Ito de Okasan Online Securities.

La mobilisation comme "en temps de guerre" aux Etats-Unis, sonnée jeudi par le nouveau président Joe Biden, et de nouvelles restrictions en vue en Europe face à la propagation de variants du coronavirus ont pesé sur le moral des investisseurs à Tokyo.

La recrudescence de la pandémie pèse aussi sur l'activité économique au Japon. La tendance déflationniste dans le pays a empiré en décembre, avec une baisse des prix à la consommation de 1% sur un an (hors produits frais), leur plus fort recul mensuel depuis près de 11 ans, selon des données officielles publiées vendredi.

Avec la pandémie qui s'éternise, les doutes grandissent de jour en jour sur la possibilité réelle d'accueillir les Jeux olympiques à Tokyo cette année.

Les autorités et organisateurs japonais ont cependant réaffirmé vendredi leur intention de les tenir cet été comme prévu, démentant des informations du quotidien britannique The Times selon lesquelles le gouvernement y aurait déjà secrètement renoncé et chercherait à s'assurer les JO de 2032 en guise de lot de consolation.

Du côté des valeurs

DENTSU: le titre du géant japonais de la publicité Dentsu a lâché 2,18% à 3.130 yens. En tant qu'agence marketing exclusive des JO de Tokyo-2020, le groupe serait une victime directe si l'événement était annulé, après avoir déjà été reporté d'un an l'an dernier.

SHISEIDO: l'action du groupe de cosmétiques Shiseido s'est envolée de 4,42% à 7.075 yens. Le groupe, éprouvé par la pandémie et qui veut intensifier son positionnement sur le haut de gamme, a confirmé vendredi négocier avec le fonds d'investissement CVC pour lui vendre son activité de produits grand public, basée essentiellement en Asie. Selon l'agence Bloomberg, le prix de vente pourrait se situer entre 150 et 200 milliards de yens (1,2 à 1,6 milliard d'euros).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait un peu face au dollar, à raison d'un dollar pour 103,61 yens vers 06H40 GMT contre 103,50 yens la veille à 21H00 GMT.

La devise japonaise cédait aussi du terrain vis-à-vis de l'euro, qui cotait à 126,06 yens contre 125,90 yens jeudi.

Un euro valait par ailleurs 1,2166 dollar, quasi stable par rapport à son cours de la veille à 21H00 GMT (1,2164 dollar).

Le marché du pétrole était nettement dans le rouge: après 06H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI lâchait 1,63% à 52,44 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,14% à 55,44 dollars.

