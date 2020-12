Tokyo part en marche arrière, poussée du Covid-19 au Japon

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo démarrait vendredi en retrait après une séance mitigée à Wall Street la veille et un nouveau record quotidien de contaminations au Covid-19 au Japon.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,57% à 26.604,05 points vers 00H50 GMT tandis que l'indice élargi Topix cédait seulement 0,08% à 1.774,72 points.

La Bourse de New York, qui donne généralement le ton de la séance du lendemain à Tokyo, a terminé jeudi en demi-teinte, entre petit rebond du Nasdaq et légères pertes des indices Dow Jones et S&P 500.

La forte poussée des chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis, supérieure aux attentes, et l'impasse des négociations sur un nouveau plan d'aide pour l'économie américaine ont pesé sur le moral des investisseurs, éclipsant l'introduction en Bourse d'Airbnb, dont le succès était écrit d'avance.

Les investisseurs à Tokyo étaient également préoccupés par la recrudescence de la pandémie au Japon: près de 3.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés jeudi, un nouveau record sur une journée dans le pays.

Du côté des valeurs

CONSOMMATION EN SOUFFRANCE: les valeurs particulièrement sensibles à l'évolution de la consommation des ménages nippons accusaient le coup de l'aggravation de la pandémie au Japon, à l'instar du géant du prêt-à-porter Fast Retailing (-1,56% à 83.810 yens), ou encore des groupes de grands magasins comme J Front Retailing (-1,9% à 875 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 104,09 yens vers 00H40 GMT contre 104,24 yens jeudi à 21H00 GMT.

La devise nippone progressait aussi vis-à-vis de l'euro, lequel valait 126,38 yens contre 126,52 yens la veille.

La monnaie européenne était quasi stable face au billet vert, un euro se négociant pour 1,2141 dollar contre 1,2138 dollar la veille.

Le marché du pétrole était en petite progression vendredi matin en Asie: vers 00H40 GMT, le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,17% à 47,05 dollars.

etb/mac/am