Tokyo termine en hausse, espérant des mesures de relance aux Etats-Unis

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse jeudi dans la foulée du rebond de Wall Street la veille après l'appel de Donald Trump à adopter très rapidement des mesures de relance ciblées pour l'économie américaine.

L'indice vedette Nikkei a pris 0,96% à 23.647,07 points, tandis que l'indice élargi Topix a progressé de 0,55% à 1.655,47 points.

Alors qu'elle avait été effrayée mardi par l'annonce par Donald Trump du report des débats sur un nouveau plan d'aide américain après l'élection présidentielle du 3 novembre, Wall Street a nettement repris des couleurs mercredi.

Car quelques heures plus tard, M. Trump avait appelé le Congrès à passer "immédiatement" de nouvelles mesures pour aider les salariés du secteur aérien, les petites entreprises et les ménages américains.

"Les valeurs japonaises ont réagi positivement aux perspectives de mesures de relance supplémentaires aux Etats-Unis", a estimé auprès de l'AFP Yoshihiro Okumura de Chibagin Asset Management.

Du côté des valeurs

SEVEN & I HOLDINGS: le numéro un japonais des supérettes de proximité a terminé en net repli (-1,31% à 3.386 yens), juste avant la publication de ses résultats de son premier semestre 2020/21 à la clôture de la Bourse.

Le groupe a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, pariant notamment sur une amélioration graduelle de ses activités au second semestre. Seven & i Holdings s'est récemment engagé dans la plus grande acquisition de son histoire, celle du réseau américain de stations-service Speedway, pour 21 milliards de dollars.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se stabilisait face à la monnaie américaine, un dollar s'échangeant vers 06H45 GMT pour 105,98 yens, comme mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone se repliait légèrement face à l'euro, qui valait 124,83 yens contre 124,66 yens la veille.

La devise européenne s'échangeait pour 1,1778 dollar, contre 1,1763 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Après s'être repliés mercredi à cause des incertitudes sur le futur plan d'aide américain, les cours du pétrole évoluaient jeudi en petite hausse.

Vers 06H45 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,25% à 40,05 dollars alors que celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,36% à 42,14 dollars.

