Tokyo termine la semaine dans le vert

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse vendredi, pour la quatrième séance consécutive, malgré les inquiétudes suscitées par l'augmentation des cas quotidiens de coronavirus au Japon.

L'indice vedette Nikkei a progressé de 0,4%, à 26.644,71 points, soit un bond de 4,4% sur l'ensemble de la semaine. L'indice élargi Topix a pris 0,47%, à 1.786,52 points.

Le cours des valeurs japonaises est monté dans l'après-midi, mais "les gains ont été limités par les prises de bénéfices à cause du yen", en augmentation par rapport au dollar, ce qui pénalise les entreprises exportatrices japonaises, a estimé Yoshihiro Ito d'Okasan Online Securities dans une note.

Les inquiétudes sanitaires pesaient par ailleurs sur le marché, alors que le Japon, relativement épargné jusqu'ici par le Covid-19 comparé à d'autre pays, assiste en ce moment à une augmentation importante du nombre d'infections.

Du côté des valeurs

ANA: la première compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (-1,74% à 2.540 yens) a annoncé vendredi qu'elle s'apprêtait à augmenter son capital de 332,1 milliards de yens (2,7 milliards d'euros), qui serviront notamment à acquérir des avions Boeing 787 et à rembourser ses dettes à long terme.

MITSUI FUDOSAN A LA BATTE : selon des informations de l'agence Bloomberg, le promoteur immobilier japonais Mitsui Fudosan (+1,88% à 2.302 yens) envisagerait de lancer une offre publique d'achat sur Tokyo Dome (+16,72% à 1.047 yens), l'opérateur de l'enceinte de baseball du même nom, afin de contrer le fonds d'investissement activiste Oasis Management, basé à Hong Kong, qui milite pour des changements dans la gestion du stade.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar baissait face au yen, valant 104,08 yens vers 07H30 GMT, contre 104,26 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise progressait aussi vis-à-vis de l'euro, lequel se négociait pour 124,11 yens contre 124,22 yens la veille.

L'euro valait par ailleurs 1,1924 dollar, contre 1,1913 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole étaient dans le rouge vendredi matin en Asie. Ils ont cédé du terrain jeudi, après avoir atteint la veille de nouveaux plus hauts en huit mois et demi, alors que se profilent les réunions des ministres de l'Opep+ lundi et mardi prochain.

Après 07H20 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait ainsi 1,75% à 44,91 dollars et celui de Brent de la Mer du Nord reculait de 1,73% à 47,77 yens.

mac/ras/sl