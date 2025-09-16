La garde-côtière chinoise a intercepté des navires philippins près du récif de Scarborough. Pékin annonce la création d'une réserve naturelle sur ce site stratégique, attisant les tensions avec Manille et ravivant les inquiétudes sur ses ambitions en mer de Chine méridionale.

Situé à 200 kilomètres des Philippines, le banc de Scarborough est revendiqué à la fois par Manille et Pékin. Riche en ressources halieutiques et abritant un lagon protégé, il occupe aussi une position clé sur les routes maritimes par où transitent chaque année plus de 3 000 milliards de dollars de marchandises.

Un récif hautement stratégique

Contrôlé de facto par la Chine depuis 2012, le récif reste un symbole des rivalités en mer de Chine méridionale. En 2016, la Cour permanente d’arbitrage avait donné raison à Manille sur plusieurs litiges dans la région, estimant illégale la présence chinoise à Scarborough, zone de pêche traditionnelle partagée avec le Vietnam.

Source Google Maps

Depuis, les incidents s’enchaînent : canons à eau, abordages, manœuvres jugées dangereuses par Manille, sans oublier des avions chinois suivant de près les appareils philippins. Chaque camp dénonce des provocations et accuse l’autre de franchir la ligne rouge.

Entre écologie et manœuvre politique

Officiellement, Pékin justifie la création d’une réserve de 3 500 hectares par des impératifs écologiques. Mais Manille y voit surtout une tentative d’asseoir son autorité, accusant la Chine de dégrader les coraux et de restreindre la pêche traditionnelle. Des observateurs soupçonnent d’ailleurs Pékin de poursuivre d’autres objectifs : beaucoup redoutent la construction d’une île artificielle, comme celle déjà menée dans les Spratleys, dotées de radars, de pistes et de systèmes de missiles.

Washington a immédiatement réagi : le secrétaire d’Etat Marco Rubio a qualifié le projet de "déstabilisant" et de "coercitif", réaffirmant le soutien des États-Unis à leur allié philippin. Cette solidarité s’appuie sur le traité de défense mutuelle signé en 1951, qui engage les États-Unis à défendre les Philippines en cas d’agression. Sous la présidence de Ferdinand Marcos Jr., ce texte a même été précisé : il couvre désormais toute attaque menée contre Manille "n’importe où en mer de Chine méridionale".