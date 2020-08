Le Dax est un indice composé des 30 entreprises les plus importantes de la Bourse de Francfort en fonction de leurs capitalisations boursières et de leurs carnets de commandes en volume. L’indice est géré par l’opérateur Deustche Borse et les prix sont calculés toutes les secondes depuis le 1er janvier 2006 par le système électronique Xetra.