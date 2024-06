FRANCFORT (dpa-AFX) - Le Dax n'a réalisé que de modestes gains jeudi, à la veille de données importantes sur les prix. A la fin de la séance, l'indice directeur allemand était en hausse de 0,30 % à 18 210,55 points. Il est ainsi resté dans la fourchette des deux derniers jours, les fluctuations de cours ayant été plus marquées en milieu de semaine. Le MDax des moyennes capitalisations a clôturé jeudi en hausse de 0,15 % à 25 373,89 points.

Vendredi, les chiffres de la consommation et des prix américains pour le mois de mai seront à l'ordre du jour. Une attention particulière sera accordée à l'indice des prix PCE, considéré comme la mesure préférée de la Fed en matière d'inflation. Les experts de la plateforme de trading eToro ont déclaré que les écarts par rapport aux attentes pouvaient provoquer des fluctuations importantes sur les marchés boursiers. Les investisseurs étaient à la recherche de signaux indiquant que l'inflation était durablement contenue. Les signes d'une inflation persistante pouvaient donc rendre difficile toute nouvelle hausse des cours sur les bourses américaines.

En Europe et aux États-Unis, les investisseurs sont également restés prudents jeudi. L'indice phare de la zone euro, l'EuroStoxx 50, a finalement baissé de près de 0,3 pour cent. A Londres et surtout à Paris, les cours ont reculé encore plus nettement. En revanche, l'indice phare de New York, le Dow Jones Industrial, et l'indice de sélection à dominante technologique, le Nasdaq 100, ont progressé modérément en fin de séance européenne./gl/he