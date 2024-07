FRANCFORT (dpa-AFX) - De solides résultats trimestriels de SAP ont permis au Dax de poursuivre son rebond mardi. L'action de l'éditeur de logiciels a atteint un record. En outre, le sentiment positif sur les bourses américaines a soutenu l'action. Les valeurs technologiques, en particulier, ont contribué à la stabilisation de lundi après les pertes importantes enregistrées récemment.

En Allemagne, l'indice directeur allemand a gagné 0,69 % mardi matin pour atteindre 18.534,31 points et a ainsi franchi la ligne des 50 jours. Cette ligne moyenne mobile, qui se situe actuellement à un peu moins de 18.450 points, donne des indications sur la tendance à moyen terme.

"Le Dax a fait un retour impressionnant hier", a commenté le gérant de portefeuille Thomas Altmann de QC Partners. Certes, le rebond s'est accompagné d'un volume d'échanges inférieur à la moyenne, mais ce n'est pas inhabituel à cette période de l'année, a-t-il ajouté." Nous sommes au milieu des vacances d'été et donc dans ce que l'on appelle le creux estival des bourses".

En début de semaine, le retrait du président américain Joe Biden de la course à la présidentielle de 2024 avait donné le vent en poupe. Après l'assassinat du candidat républicain Donald Trump il y a une semaine, les chances de ce dernier semblaient s'être récemment accrues. Les cartes sont désormais redistribuées.

Le MDax des valeurs moyennes a peu évolué mardi, avec une hausse de 0,02% à 25.422,38 points. L'indice phare de la zone euro, l'EuroStoxx 50, a également progressé de 0,32% à 4912,97 points.

Après le début de la saison des résultats aux Etats-Unis, les rapports trimestriels attirent de plus en plus l'attention dans notre pays. Ainsi, le plus grand fabricant de logiciels d'Europe, SAP, a présenté la veille ses chiffres du deuxième trimestre et a légèrement revu à la hausse ses ambitions en matière de bénéfice d'exploitation pour 2025. L'analyste Toby Ogg de JPMorgan a estimé que les chiffres de SAP étaient dans l'ensemble corrects dans un environnement de plus en plus sous pression. L'action, qui pèse lourd dans le Dax, a bondi à un record d'un peu plus de 196 euros. Elle a encore grimpé de 6,5 pour cent en dernier lieu.