FRANCFORT (dpa-AFX) - L'éventualité d'un second mandat du président américain Donald Trump a continué de susciter l'inquiétude des investisseurs mardi à la Bourse de Francfort. Le Dax a reculé de 0,56% à 18.487 points dans les premiers échanges sur le marché Xetra, renouant ainsi avec sa faiblesse de la veille.

Le MDax a perdu 0,69 pour cent à 25.510 points. Au niveau de la zone euro, l'indice phare EuroStoxx 50 a perdu 0,7 %.

Les boursiers évoquent ces jours-ci le "Trump Trade", selon lequel les investisseurs de New York apprécient relativement le fait que les chances de réélection de l'ex-président Donald Trump soient considérées comme plus élevées après l'attentat du week-end. Ailleurs, les prix sont plutôt négatifs, car selon l'observateur du marché Thomas Altmann de QC Partners, des droits de douane plus élevés pourraient nuire massivement aux échanges de marchandises avec l'Europe et la Chine.

Altmann considère également que le Dax traverse le "creux habituel de l'été", ce qui s'est traduit la veille par des volumes d'échanges particulièrement faibles. En raison d'un nouveau recul, la dernière tentative de sortie de la tendance corrective en vigueur depuis la mi-mai se transforme pour l'instant en une fausse sortie. Vendredi, l'indice phare avait atteint son plus haut niveau depuis début juin, ce qui a amené certains analystes à le voir en route vers le record de 18.892 points.