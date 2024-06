FRANCFORT (dpa-AFX) - Au terme d'une semaine mitigée et d'un trimestre en demi-teinte, le Dax peut encore progresser légèrement. Après une heure de cotation, l'indice phare a progressé de 0,20 % à 18 246,48 points, se distinguant ainsi positivement du MDax qui a reculé de 0,19 % à 25 325,90 points. L'indice phare de la zone euro, l'EuroStoxx, se situait en même temps juste au-dessus de son niveau de la veille.

Wall Street a légèrement progressé après la fin de la séance européenne, ce qui a quelque peu aidé les cours. En fin de semaine, les signaux d'inflation seront au centre de l'attention : l'évolution des prix à la consommation en France et en Espagne a répondu aux attentes ce matin. Plus tard, les données sur les prix en Italie et le déflateur PCE aux États-Unis, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine (Fed), seront également publiées.

Les investisseurs regardent également d'un œil critique le premier tour des élections législatives qui se tiendra ce week-end en France. "Le parti de droite de Marine Le Pen est dans les starting-blocks pour prendre les rênes du gouvernement français", a déclaré Frank Sohlleder, analyste de marché chez le courtier Activtrades. "Même si l'élection ne se jouera pas dimanche, il y aura des tendances sur la direction que prendra le pendule en France".

Sur la semaine, le Dax est en hausse d'un demi pour cent, ce qui tend à le stabiliser davantage. Les experts graphiques de HSBC considèrent que l'indice directeur est actuellement dans une phase "un pas en avant, un pas en arrière". Selon eux, le premier obstacle notable est la ligne de la moyenne mobile à 50 jours, qui se situe à 18 380 points. D'autre part, il ne faut plus passer sous les plus bas de la semaine précédente, qui se situent légèrement en dessous de 18 000 points.

Le dernier jour de cotation de juin sera également l'occasion de faire le bilan du premier semestre : Actuellement, le Dax se dirige vers une hausse d'environ 9 %, qui est toutefois fortement influencée par le premier trimestre. Au deuxième trimestre, l'indice directeur a jusqu'à présent reculé de 1,3 %.

Parmi les valeurs individuelles, Adidas et Puma ont été au centre de l'attention en raison des perspectives très décevantes de Nike. Les premières vagues de baisse des cours se sont apaisées, du moins chez Adidas, car il est devenu évident que les problèmes de l'entreprise américaine sont principalement d'origine interne. Nike prévoit également une baisse de son chiffre d'affaires pour le nouvel exercice.

L'action Adidas a été hésitante, car elle a même progressé par moments en raison de commentaires positifs sur le deuxième trimestre de l'équipementier sportif allemand. L'analyste James Grzinic a écrit dans ses perspectives qu'un certain optimisme pour Adidas devrait être souligné au niveau semestriel. A la fin de l'année, Adidas a enregistré un léger recul de 0,2 pour cent, tandis que Puma est resté en nette baisse de 2,7 pour cent. Pour les actions Nike, c'est une baisse à deux chiffres qui se profile.

Les actions de Delivery Hero, qui ont chuté de 1,8 pour cent pour atteindre leur plus bas niveau depuis début mars, ont également été perdantes vendredi. Le départ anticipé de l'actuel directeur financier Emmanuel Thomassin, qui n'avait été annoncé qu'en septembre, a été source d'incertitude. Selon l'analyste de Barclays Andrew Ross, cela est mauvais pour le moral, d'autant plus qu'aucun successeur n'a encore été désigné. Avec Marie-Anne Popp et un rôle de conseiller provisoire de Thomassin, il n'y a qu'une solution intérimaire.

Les titres de Deutsche Beteiligungs AG, cotés sur le SDax, ont également subi une forte pression et ont chuté de près de 7 % en raison de l'émission annoncée d'un emprunt convertible de 100 millions d'euros. Selon les informations, ces titres devraient parfois être convertibles en actions nouvelles. Les investisseurs risquaient ainsi de voir leurs bénéfices se diluer.

Les actions de Deutz, en hausse de 4,3 %, se sont mieux comportées dans cet indice de troisième rang. Le constructeur de moteurs a annoncé une acquisition aux États-Unis, Blue Star Power Systems. Stefan Augustin, analyste chez Warburg, a jugé positive l'expansion dans le domaine des groupes électrogènes. Deutz élargit son portefeuille de produits et se crée des opportunités stratégiques /tih/jha/.