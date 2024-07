FRANCFORT (dpa-AFX) - Après trois jours de gains, les investisseurs ont commencé à freiner lundi sur les actions allemandes. Au plus haut depuis début juin, les achats de suivi ont manqué en début de semaine pour permettre au Dax de poursuivre sa progression. Alors que l'indice phare perdait 0,2 % à 18.705 points dans les premiers échanges Xetra, le MDax reculait de 0,6 % à 25.758 points. Au niveau de la zone euro, l'indice phare EuroStoxx 50 a reculé de 0,6%.

Vendredi, le Dax, soutenu par les États-Unis, avait brisé la tendance corrective en vigueur depuis la mi-mai. "Les regards se tournent désormais à nouveau vers les anciens et nouveaux sommets", a déclaré ce matin l'expert graphique Martin Utschneider de Finanzethos. D'un point de vue graphique, la voie vers le meilleur niveau de 18.892 points établi à l'époque pourrait être à nouveau libre. A la baisse, le spécialiste du bore voit des supports significatifs dans la zone des 18.427 à 18.214.

Toutefois, la Bourse de New York a dû céder une bonne partie de ses gains en fin de séance vendredi, ce qui donne une indication plutôt négative. Les investisseurs doivent également digérer l'assassinat de l'ex-président Donald Trump. "La campagne électorale américaine devrait entrer dans sa phase la plus intense avec l'assassinat de Trump et il est probable que ce dernier saura exploiter l'incident à son avantage et en tirer un capital politique", écrit ce matin Helaba./tih/jha/