FRANCFORT (dpa-AFX) - De mauvaises nouvelles concernant Airbus et Merck KGaA ont pesé sur le Dax mardi, en plus du cours de leurs actions. L'indice phare allemand a clôturé en baisse de 0,81% à 18 177,62 points. Le rebond entamé la semaine dernière est ainsi stoppé pour le moment.

Depuis le record de 18 892 points atteint à la mi-mai, la tendance est à nouveau plutôt à la baisse. Mais la moyenne mobile à 100 jours, indicateur de la tendance à moyen et long terme, s'est une fois de plus révélée être un soutien pour le Dax mardi. Le MDax des moyennes capitalisations a finalement perdu 0,92 % à 25 467,36 points.

L'indice phare de la zone euro, l'EuroStoxx 50, a terminé la séance en baisse de 0,3 %. Les cours ont également baissé à Paris et à Londres. L'indice phare de New York, le Dow Jones Industrial, a perdu 0,7% à la clôture de la Bourse européenne, alors que le Nasdaq 100, à dominante technologique, a progressé dans les mêmes proportions.

La baisse des objectifs de l'entreprise a entraîné une chute de 9,5 pour cent du cours d'Airbus, la lanterne rouge du Dax, et a également pesé sur d'autres titres du secteur. L'avionneur s'attend à un bénéfice d'exploitation plus faible que prévu en raison d'une dépréciation d'actifs dans le secteur spatial et de problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement. En outre, Airbus a abaissé son objectif annuel de livraisons d'avions commerciaux et a repoussé d'un an son objectif de production mensuelle d'A320. Le titre MTU a perdu 3,5 pour cent dans le sillage de ces nouvelles. Selon la banque d'investissement Stifel, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement d'Airbus ont des répercussions négatives sur le motoriste.