FRANCFORT (dpa-AFX) - Les gains enregistrés par l'indice phare allemand Dax au cours des trois dernières séances se sont évaporés mardi. "Trop de risques guettent actuellement les marchés financiers, auxquels s'opposent actuellement trop peu d'opportunités", a déclaré Andreas Lipkow, expert des marchés boursiers.

Ainsi, la persistance de l'inflation dans la zone euro est une source d'inquiétude, malgré une baisse en juin. Le taux d'inflation est tombé à 2,5% en juin, contre 2,6% le mois précédent. "Le recul de l'inflation ne se poursuit que lentement", a commenté l'économiste en chef Thomas Gitzel de la VP Bank. Selon lui, les derniers mètres vers l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne (BCE) sont une affaire extrêmement difficile. "La BCE le sait également et oriente sa politique de taux en conséquence".

En outre, l'incertitude politique en France effraie également les investisseurs. Et pas seulement en raison du second tour de l'élection présidentielle de ce dimanche, comme le souligne Jochen Stanzl, analyste en chef du marché chez CMC Markets. Une paralysie politique, telle qu'elle est attendue après les élections législatives, accroît également les risques économiques.

Au final, le Dax a reculé de 0,69% à 18.164,06 points. Le MDax des valeurs moyennes a perdu 0,47 pour cent à 25.125,84 points. Des pertes ont également été enregistrées à l'échelle européenne.

Dans toute l'Europe, le secteur de l'assurance craint une saison des ouragans particulièrement active. Elle a été déclenchée par le cyclone Beryl qui sévit dans les Caraïbes, qui a pris de la vitesse et de la force inhabituellement tôt dans la saison des tempêtes et a déjà été surclassé en catégorie 5, la plus élevée, des cyclones dangereux. Les réassureurs, en particulier, pouvaient donc être confrontés à des coûts de sinistres importants. Munich Re et Hannover Re ont donc été les valeurs les plus faibles du baromètre allemand des assureurs, avec des pertes de plus de 3 % chacune./ck/he