STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends sur la Bourse de Stuttgart

Tendances des investisseurs

1. bon d'option call à escompte sur TSMC (WKN ME9ZD9)

Rien n'arrête actuellement l'action TSMC. Depuis le début de l'année, le titre du producteur taïwanais de semi-conducteurs a gagné environ 85% de sa valeur. Hier, un nouveau record a été établi à 192,79 dollars. La semaine prochaine, TSMC présentera ses résultats trimestriels pour le trimestre qui vient de se terminer. Les analystes s'attendent à une augmentation du chiffre d'affaires de 28% par rapport à l'année précédente, à 20 milliards de dollars, et à une augmentation du bénéfice par action de 1,14 à 1,39 dollar. Après le plus haut historique d'hier, le titre du fabricant à façon se négocie actuellement à 184,64 dollars. A Stuttgart, les options d'achat à escompte sont principalement vendues.

2. bon d'option d'achat à escompte sur Rheinmetall (WKN MG39G8)

Le nouveau projet de budget du gouvernement allemand prévoit moins de dépenses de défense que ne le souhaitait le ministre de la Défense Boris Pistorius. Cela a envoyé les valeurs de la défense dans le rouge à la fin de la semaine dernière, l'action Rheinmetall ayant perdu environ 5% de sa valeur. Les investisseurs tirent de nouveaux espoirs du sommet de l'OTAN qui vient d'avoir lieu. Les observateurs estiment que l'alliance de défense a besoin de jusqu'à 50 nouvelles brigades. Cela permet aux actions de défense de rattraper partiellement leurs pertes, l'action Rheinmetall atteignant à nouveau la barre des 500 euros. Il reste donc du potentiel jusqu'à l'objectif de cours moyen actuel des analystes de 565,50 euros. Sur l'Euwax, un bon d'option d'achat à escompte sur Rheinmetall est demandé.

3ème Knock-out-Put sur le DAX (WKN MG72ZZ)

Après un début de semaine favorable, le président de la Fed Jerome Powell a fait chuter le DAX hier. Lors de son discours devant le Congrès américain, le plus haut responsable de la politique monétaire américaine a évité de donner des signaux clairs sur la poursuite de la politique des taux d'intérêt. Les investisseurs ont été déçus et le DAX a clôturé hier en baisse d'environ 1,3 % à 18.236 points. Aujourd'hui, le baromètre des actions se stabilise et cote 0,6 % plus haut à 18.340 points. Les investisseurs knock-out négocient aujourd'hui davantage de produits sur le DAX, avec en tête de liste un put.

Indice de sentiment Euwax

Après la baisse de 1,3 % d'hier, le DAX tente de se stabiliser aujourd'hui. Dans un contexte de marché pauvre en actualités, il progresse de 0,6 % à 18.340 points. Les observateurs du marché s'attendent à ce que l'indice directeur allemand ne connaisse que peu de mouvements avant les données sur les prix américains prévues pour demain. Les investisseurs de Stuttgart restent à l'abri, l'Euwax Sentiment affiche actuellement -44 points.

La Bourse de Stuttgart sur Youtube

Actions pour les investisseurs buy-and-hold avec "TimSchaeferMedia" et "TraderfoxDe". | Invest 2024

C'est de cela qu'il s'agit dans cette vidéo : Dans cette présentation passionnante à l'Invest 2024, Simon Betschinger (TraderFox) et Tim Schäfer (correspondant à Wall Street) discutent de la stratégie éprouvée du buy-and-hold et des avantages de détenir des actions à long terme. Ils partagent de précieux aperçus et des exemples de sociétés à succès qui ont généré des rendements élevés au fil des ans.

Regarder la vidéo en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=aixssFEViZU

