FRANCFORT (dpa-AFX)

ACTIONS

ALLEMAGNE : - GAINS MODERATIFS ATTENDUS - Après une forte hausse la veille, le Dax devrait accentuer ses gains ce jeudi. Environ deux heures et demie avant le début du Xetra, le courtier IG estimait que l'indice directeur allemand était plus élevé de 0,2% à 18.408 points. Il testerait ainsi une nouvelle fois sa moyenne mobile à 50 jours, actuellement à 18.402 points. Elle a maintenu le Dax dans un mouvement latéral au cours des dernières semaines et a également capturé le plus haut de juillet à 18.460 points. La veille, le Nasdaq, la bourse technologique américaine, avait atteint des records dès le début de la séance écourtée. Après la fin de la séance européenne, le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite ont clôturé sur des records. Les marchés américains sont fermés ce jeudi pour cause de jours fériés.

USA : - Les valeurs technologiques restent très recherchées - L'envolée du Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques, s'est poursuivie en milieu de semaine. Après avoir manqué de peu un record mardi, l'indice Nasdaq 100 a atteint un sommet mercredi. Avec une hausse de 0,87% à 20.186,63 points, le Nasdaq 100 s'est détaché à la hausse de la barre ronde des 20.000 points. La veille du jour férié de l'Independence Day, la séance s'est terminée deux heures plus tôt que d'habitude, les Bourses américaines restant fermées jeudi. L'indice Dow Jones Industrial a connu une évolution beaucoup plus calme, clôturant en baisse de 0,06% à 39.308,00 points. Le S&P 500 a terminé en hausse de 0,51% à 5.537,02 points et a atteint un sommet, tout comme le Nasdaq 100.

ASIE : - L'indice Nikkei 225 a continué à se rapprocher de son record jeudi, avec une hausse de 0,9%. Les analystes ont souligné que le moral des investisseurs restait bon en raison de l'évolution des bénéfices des entreprises et de la faiblesse persistante du yen. En revanche, l'indice CSI 300, qui regroupe les principales valeurs de la Chine continentale, a reculé de 0,2 % en fin de séance, tandis que l'indice Hang-Seng de la région administrative spéciale de Hong Kong, axé sur les technologies, était tout juste en baisse.

DAX 18374,53 1,16%

XDAX 18413,44 1,26%

EuroSTOXX 50 4965,80 1,21%

Stoxx50 4508,77 0,40%

DJIA 39308,00 -0,06%

S&P 500 5537,02 0,51%

NASDAQ 100 20186,63 0,87%

OBLIGATIONS / DEVISES / PÉTROLE BRUT

RENTABILITÉS :

Contrat à terme Bund 130,72 -0,03%.

DEVIS :

Euro/USD 1,0785 -0,03

USD/Yen 161,54 -0,09

euro/yen 174,23 -0,11

PÉTROLE BRUT :

Brent 86,87 -0,47 USD

WTI 83,35 -0,53 USD

