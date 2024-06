FRANCFORT (dpa-AFX)

ACTIONS

DEUTSCHLAND : - En milieu de semaine, le Dax devrait repartir à la hausse après son recul de la veille. Un peu plus de deux heures avant le début du Xetra, le courtier IG estimait que l'indice phare allemand était en hausse de 0,33% à 18 238 points. Le Dax reste ainsi dans sa fourchette récente de 18 000 à 18 350 points. Toutefois, le marché reste une bourse à bascule, comme l'a constaté Thomas Altmann, gestionnaire de portefeuille chez QC Partners, en se référant aux dernières journées de négociation. Il n'y a pas de direction claire qui se dégage pour le moment.

USA : - RÉPOSITION TECHNOLOGIQUE - Les valeurs technologiques ont stoppé leur chute mardi après avoir atteint leurs récents records et ont nettement progressé. La confiance a été renforcée par l'absence de prise de bénéfices sur Nvidia. Le fabricant de puces est considéré comme le baromètre du boom actuel de l'intelligence artificielle sur le marché boursier. Le Nasdaq 100, dominé par les valeurs technologiques, a progressé de 1,16% à 19 701,13 points. En revanche, l'indice phare Dow Jones Industrial a plus que perdu son gain de la veille, perdant 0,76% à 39 112,16 points.

ASIE : - MIXTE - Les Bourses asiatiques n'ont pas trouvé de dénominateur commun mercredi. Les valeurs technologiques américaines ont progressé au Japon, où le Nikkei 225 était en hausse de 1,3% en fin de séance. En revanche, les investisseurs sont restés prudents sur les marchés boursiers chinois, où le Hang Seng était légèrement en baisse et le CSI 300 en recul de 0,3 %. Les pertes ont été plus importantes en Australie. Des données sur l'inflation plus élevées que prévu ont poussé le dollar à la hausse et, inversement, ont pesé sur les actions.

DAX 18177,62 -0,81%

XDAX 18186,60 -0,39%

EuroSTOXX 50 4935,97 -0,30%

Stoxx50 4547,35 +0,12%

DJIA 39112,16 -0,76%

S&P 500 5469,30 +0,39%

NASDAQ 100 19701,13 +1,16%

OBLIGATIONS / DEVISES / PÉTROLE BRUT

RENTABILITÉS :

Future Bund 132,33 -0,18%.

DEVIS :

Euro/USD 1,0711 -0,03%

USD/Yen 159,75 +0,04

euro/yen 171,11 +0,01%.

PÉTROLE BRUT :

Brent 85,39 +0,38 USD

WTI 81,26 +0,43 USD

