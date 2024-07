FRANCFORT (dpa-AFX)

ACTIONS

ALLEMAGNE : - Légères baisses - Après la cassure chartiste du Dax vendredi, les achats de suivi font défaut en ce début de semaine. Lundi matin, deux heures et demie avant le début du Xetra, le courtier IG estimait que l'indice directeur allemand était en baisse de 0,3 % à 18 697 points. Vendredi, il avait atteint son plus haut niveau depuis début juin grâce au fort démarrage des indices américains. Ce faisant, il a également brisé la tendance corrective en vigueur depuis le record de mi-mai à 18.892 points. D'un point de vue graphique, la voie vers son plus haut niveau est donc libre. Pendant ce temps, les données économiques en provenance de Chine étaient plutôt faibles ce matin. L'économie est en perte de vitesse et les données sur les ventes au détail ont déçu. Pendant ce temps, le bitcoin s'est fortement apprécié après la tentative d'assassinat de Donald Trump. Les chances de l'ex-président de remporter une nouvelle élection aux États-Unis ont probablement augmenté après cet acte.

USA : - BENEFICIAIRES - Les espoirs persistants de baisse des taux d'intérêt après des données économiques fraîches ont une nouvelle fois fait battre des records à Wall Street vendredi. Pour la première fois depuis mai, l'indice phare Dow Jones Industrial a participé à la chasse aux plus hauts. De plus, l'indice élargi S&P 500 a atteint un record. Les principaux indices technologiques se sont quelque peu redressés après avoir souffert de prises de bénéfices la veille. Mais cette fois, l'élan n'a pas suffi pour atteindre des records. Le Dow a clôturé à 40.000,90 points, soit une hausse de 0,62%. Sur la semaine, cela représente une hausse de 1,59%.

ASIE : - UNIQUES - Les principaux marchés boursiers asiatiques ont commencé la semaine en ordre dispersé. Le CSI 300, qui regroupe les principales valeurs des bourses de Shanghai et de Shenzhen, a récemment gagné 0,2 %. A Hong Kong, l'indice Hang-Seng a perdu 1,4 pour cent. L'économie chinoise est en perte de vitesse selon les dernières données. La deuxième plus grande économie a connu une croissance de 4,7% au deuxième trimestre. C'est moins que ce que la plupart des analystes avaient prévu. Au Japon, les marchés boursiers ont été fermés lundi en raison d'un jour férié.

DAX 18748,18 1,15%

XDAX 18717,68 1,13%

EuroSTOXX 50 5043,02 1,34%

Stoxx50 4577,60 1,07%

DJIA 40000,90 0,62%

S&P 500 5615,35 0,55%

NASDAQ 100 20331,49 0,59%°.

OBLIGATIONS / DEVISES / PÉTROLE BRUT

RENTABILITÉS :

Future Bund 131,48 -0,25%°.

DEVIS :

Euro/USD 1,0893 -0,12%

USD/Yen 157,98 0,09%

Euro/Yen 172,10 -0,03%°.

PÉTROLE BRUT :

Brent 85,17 0,14 USD

WTI 82,41 0,20 USD°.

